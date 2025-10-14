Barnvakt natt/helg
2025-10-14
Om uppdraget:
Vi söker en trygg och engagerad barnvakt till en glad och aktiv 10-årig flicka i Stockholm. Uppdraget gäller varannan helg, från fredag eftermiddag till måndag morgon, med övernattning hos familjen. Flickan tycker om att hitta på saker under dagarna, så vi ser gärna att du är initiativrik och har barnasinnet kvar.
Familjen är flexibel och det finns möjlighet att vara två barnvakter som delar på uppdraget för att underlätta schemaläggning och avlastning. Vi söker dig som kan ta detta uppdrag på längre sikt - minst ett år.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Hämta barnet på fredagseftermiddagen
Övernattning fredag till måndag morgon
Aktiviteter och sällskap under helgen
Se till att barnet mår bra och har roligt
Hjälpa till med rutiner (måltider, kvällsbestyr, lämning måndag morgon)
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att ta hand om barn, gärna lite äldre barn
Är ansvarsfull, trygg och har ett varmt bemötande
Är flexibel och kan planera in varannan helg
Kan arbeta kontinuerligt i minst 1 år
Har referenser (krav)Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och tillgänglighet till jobb@barnvaktsoder.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb@barnvaktsoder.se Arbetsgivare Lilla Sällskapet AB
(org.nr 559476-2014) Arbetsplats
Barnvakt Söder Jobbnummer
9556977