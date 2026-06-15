Festivaler

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KDC Meat AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vi ett företag som sysslar med torg handel i form av smash burgers phillycheese steak och Dubai chocolate mm vi åker runt land och rike på de största matfestivalerna och sprider mat glädje! Vi söker en samordnare eller data kunnig telefonist eller likande för att ringa och maila runt till olika festival arrangörer och boka in oss på olika event. Med körkort är det plus
Lön enligt överenskommelse/arbetstid flex timma fast, fördel om du har erfarenhet av sociala medier och viss data vana vid intresse vänligen
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Vid Mail
E-post: meatandsweet26@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KDC Meat AB
(org.nr 559522-7983)
Hertigvägen 10 (visa karta
)
126 52 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962751