Undersköterska till Klinisk fysiologi/Medicinmottagningen | Tiohundra
Tiohundra AB, Sjukhus och primärvård, Mottagningar, Sjukhusmottagningar / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-06-15
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På Tiohundra arbetar undersköterskor med det som betyder mest, att ge människor stöd, trygghet och omsorg i vardagen. Genom ett professionellt bemötande och ett nära samarbete med kollegor bidrar du till en vård där varje individ blir sedd. Hos oss är du en viktig del av helheten och av ett team som gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vi söker en utbildad undersköterska som vill vara en viktig del av vår verksamhet. Rollen passar dig som trivs i ett patientnära arbete och som vill arbeta i en organisation där kvalitet, delaktighet och professionellt bemötande står i fokus.
Du bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet i vardagen samt till en god arbetsmiljö tillsammans med kollegor och andra professioner. Arbetet sker i nära samverkan med sjuksköterskor, BMA och läkare där teamarbete är en förutsättning för god vård.
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Arbetsplats/verksamhet: Delad tjänst mellan Klinisk Fysiologi 50% och Medicinmottagningen 50 %
Arbetstider: Dagtid måndag till fredag
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Administration såsom patientbokningar, kontrollera väntelistor, sköta kassan med mera.
Utföra undersökningar som bland annat EKG, 24-timmars blodtrycksmätning, Holter-registrering samt spirometri.
Assistera läkare.
Samarbete med sjuksköterskor, BMA och läkare.
Dokumentera i Take Care.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder introduktion anpassad efter din erfarenhet, möjlighet till kompetensutveckling samt en arbetsmiljö där engagemang och delaktighet värderas högt.
Friskvårdsbidrag ges via Epassi och uppgår till 5 000 kronor årligen vid heltidsanställning, med belopp som beräknas proportionellt utifrån din tjänstgöringsgrad.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta på mottagning samt arbeta i Take Care.
Det är meriterande om du också har:
Kunskap och erfarenhet av de undersökningar som utförs på de båda mottagningarna.
Du är en flexibel och strukturerad person som har lätt för att ta egna initiativ och som trivs med att samarbeta med andra. Du har en förmåga att se helheten där andra ser detaljer, och du arbetar på ett lösningsfokuserat och ansvarstagande sätt. Vidare är du noggrann, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande gentemot såväl patienter som kollegor.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Klinisk fysiologi och Medicinmottagningen ingår i verksamhetsområdet Medicinska specialiteter.
Vi som arbetar här är BMA, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare samt läkare.
Vi är en arbetsgrupp med engagerade och kompetenta kollegor där glädje och omtanke är en viktig del av vardagen.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Lasarettsgatan 6 (visa karta
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761 29 NORRTÄLJE Arbetsplats
Tiohundra AB, Sjukhus och primärvård, Mottagningar, Sjukhusmottagningar Jobbnummer
9962746