Doktorand Inom Forskningsprojektet Sova
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-06-15
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Vill du arbeta i en framgångsrik, transdisciplinär forskargrupp med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand vid Uppsala universitet.
Anställningen är placerad i forskargruppen CIRCLE- Interventionsforskning inom hälsa och vård. CIRCLE är värd för det transdisciplinära, strategiska forskningsprogrammet U-CARE, http://www.ucare.uu.se.
De övergripande målsättningarna med U-CARE är att: öka psykiskt välmående hos de som drabbas av ohälsa genom att utveckla och implementera evidensbaserade, individanpassade och kostnadseffektiva beteendeinterventioner för hälso- och sjukvård; och förbättra effektiviteten, nyttan och värdet av kliniska studier. Medborgarmedverkan är en central del av all forskning inom U-CARE. All forskning inom U-CARE bedrivs inom nationella och internationella samarbeten och vår kompetens inom forskningsmetod har uppmärksammats inom de senaste utvärderingarna av forskningen vid Uppsala universitet.
Sömn är avgörande för god hälsa, välmående och förmåga att delta i vardagslivet. Sömnproblem är vanligt förekommande och påverkar personer med demens och deras anhöriga.
Den övergripande målsättningen med forskningsprojektet SOVA är att anpassa och testa interventionen DREAMS-START (Dementia RElAted Manual for Sleep; STrAtegies for RelaTives) för svenska förhållanden med syfte att minska sömnproblem hos personer med demens och deras anhöriga. Interventionen som utvecklats i Storbritannien har där visat sig vara acceptabel, kliniskt effektiv och kostnadseffektiv.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Den person vi söker ska arbeta med forskningsprojektet SOVA. Personen ska arbeta med att anpassa och testa DREAMS-START för svenska förhållanden. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att rekrytera och hålla kontakt med studiedeltagare, samla in data med intervjuer och frågeformulär, analysera och rapportera data, och sammanställa vetenskaplig litteratur. Personen ska också arbeta med patient- och medborgarmedverkan vilket är en central del av projektet. Arbetsuppgifterna omfattar också att sprida forskningsresultat via vetenskapliga publikationer och andra kanaler samt aktivt närvara vid forskargruppens seminarier och möten.
Andra uppgifter vad gäller undervisning och administration vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa kan tillkomma (max. 20%). Anställningen förlängs i så fall med motsvarande tid.
Kvalifikationskrav
Den person vi söker ska:
Ha avlagt examen på avancerad nivå inom arbetsterapi, socialt arbete, psykologi, vårdvetenskap eller näraliggande disciplin.
Vara behörig till utbildning på forskarnivå och fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Prata och skriva det svenska språket flytande.
Ha en utmärkt förmåga att prata och skriva det engelska språket.
Ha mycket god förmåga att ta initiativ och problemlösa, leverera utifrån överenskomna mål och tidslinjer, prioritera bland uppgifter och vara noggrann.
Ha mycket god förmåga att professionellt arbeta självständigt och i grupp i en samarbetsinriktad miljö och kommunicera med kollegor från olika discipliner och med olika professioner.
Ha ett stort intresse för transdisciplinär forskning och motivation att vara en aktiv medlem i en framgångsrik forskargrupp.
Ha goda kunskaper om och tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalitativa samt kvantitativa forskningsmetoder såväl som programvaror såsom NVivo, R, SPSS, Stata, och MS Office.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det följande är meriterande:
Erfarenhet av att samla in och analysera data samt skriva beviljade ansökningar om forskningsmedel till finansiärer och godkända ansökningar till Etikprövningsmyndigheten.
Erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer.
Intresse av att kontinuerligt bidra till att utveckla forskargruppens verksamhet.
Intresse av att kontinuerligt bidra till forskargruppens goda arbetsmiljö.
Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med patient- och meborgarmedverkan i forskning.
Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla följande:
Curriculum Vitae
Länk till examensarbete.
Kopior på examensbevis.
Fullständig publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av dina publikationer.
Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-10-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av huvudhandledare, biträdande universitetslektor, docent Sophie Nadia Gaber, sophie.gaber@uu.se
, forskargruppsledare, professor Louise von Essen louise-von.essen@.uu.se och biträdande forskargruppsledare Joanne Woodford, joanne.wooford@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 7 augusti 2026, UFV-PA 2026/1971
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa Kontakt
Louise Von Essen louise-von.essen@uu.se 018-4713484 Jobbnummer
9962740