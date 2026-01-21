Barnvakt natt/helg

Lilla Sällskapet AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-21


Om uppdraget:
Vi söker en trygg och engagerad barnvakt till en glad och aktiv 10-årig flicka i Stockholm. Uppdraget gäller varannan helg, från fredag eftermiddag till måndag morgon, med övernattning hos familjen. Flickan tycker om att hitta på saker under dagarna, så vi ser gärna att du är initiativrik och har barnasinnet kvar.
Familjen är flexibel och det finns möjlighet att vara två barnvakter som delar på uppdraget för att underlätta schemaläggning och avlastning. Vi söker dig som kan ta detta uppdrag på längre sikt - minst ett år.

Dina arbetsuppgifter
Hämta barnet på fredagseftermiddagen

Övernattning fredag till måndag morgon

Aktiviteter och sällskap under helgen

Se till att barnet mår bra och har roligt

Hjälpa till med rutiner (måltider, kvällsbestyr, lämning måndag morgon)

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att ta hand om barn, gärna lite äldre barn

Är ansvarsfull, trygg och har ett varmt bemötande

Är flexibel och kan planera in varannan helg

Kan arbeta kontinuerligt i minst 1 år

Har referenser (krav)

Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och tillgänglighet till jobb@barnvaktsoder.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: jobb@barnvaktsoder.se

Arbetsgivare
Lilla Sällskapet AB (org.nr 559476-2014)

Arbetsplats
Barnvakt Söder

Jobbnummer
9697661

