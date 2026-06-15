Barnmorska till ultraljudsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-15
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Obstetrikens planerade verksamhet erbjuder specialistvård under graviditet och upp till tolv veckor efter förlossning. På Ultraljudsmottagningen utförs fosterdiagnostik och enheten är regioncentrum för diagnostisering av sjukdomar och missbildningar hos foster. Inom den planerade verksamheten finns också en Specialistmödravårdsmottagning och en Mottagning för gravida och nyförlösta som vi samarbetar med. Vi arbetar i team med barnmorska, sektionsledare, undersköterska, läkare, medicinska sekreterare och kanslister. Verksamheten utför cirka 19 000 tidiga ultraljud, rutinultraljud och KUB-undersökningar per år och 3 000 specialistultraljud. Vi har en blandad verksamhet som inkluderar regionsjukvård och även rikssjukvård. Hos oss bedrivs en extensiv forskning och vi har en aktiv utbildningsverksamhet som även inkluderar kursarrangemang.
Om arbetet: Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du dagligen får göra skillnad för kvinnor som befinner sig i en speciell situation i sitt liv. Arbetsgruppen är blandad avseende ålder och yrkeserfarenhet och vi är måna om att ta vara på och dela med oss av gruppens samlade kompetens. Vi värdesätter ett gott samarbetsklimat där vi har roligt på jobbet och vi erbjuder alla nya medarbetare individanpassad introduktion. Hos oss får du regelbunden fortbildning i form av veckovisa föredrag som hålls av medarbetare eller externa föreläsare. I arbetet som barnmorska på ultraljudsmottagningen kommer du bland annat att arbeta självständigt med tidiga ultraljud, rutinultraljudsundersökning, tillväxtkontroller och KUB-undersökningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och certifierad ultraljudsbarnmorska eller legitimerad barnmorska med intresse för att utbilda dig och bli certifierad ultraljudsbarnmorska.
Erfarenhet av att arbeta med ultraljud är meriterande för tjänsten.
Vi söker dig som är noggrann och självständigt kan planera och strukturera din arbetsdag.
Du sätter patienten i fokus och ser gott bemötande som en självklarhet.
Du samarbetar med dina kollegor för en god och säker vård och vi ser gärna att du är intresserad av att vara med och utveckla vår verksamhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättning av tjänsten. Om du har ett stort intresse för ultraljud och en stark vilja att utveckla dina färdigheter i en dynamisk och stödjande arbetsmiljö, vänta inte med att skicka in din ansökan!
Intervjuer sker fortlöpande.
Varmt välkommen med din ansökan
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Journalvägen 6 (visa karta
)
416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Obstetrik, Ultraljudsmottagning Kontakt
Tf vårdenhetschef
Matilda Olin Bergström matilda.olin-bergstrom@vgregion.se 072-2027025 Jobbnummer
9962748