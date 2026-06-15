Massage och spa
Rent i Höga Kusten AB / Hälsojobb / Kramfors Visa alla hälsojobb i Kramfors
2026-06-15
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Vi söker personal till vår salong!
Vi söker dig som vill jobba i en salong som erbjuder massage, spa och ansiktsbehandlingar. Det är ett stort plus om du även kan behandlingar som fotmassage, huvudmassage eller thaimassage.
Vi välkomnar alla att söka och vi lyssnar gärna på dina erfarenheter och kunskaper. Det viktigaste är att du är trevlig, serviceinriktad och gillar att arbeta med människor.
Vid intresse, hör gärna av dig till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: info@hogakustenstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rent i Höga Kusten AB
(org.nr 559318-1877)
sundbrogatan 21 (visa karta
)
873 72 ULLÅNGER Jobbnummer
9962752