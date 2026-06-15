Stödassistent till Smedjan/Brinkestigen/Funktionsstöd
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2026-06-15
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Vill du göra skillnad i människors vardag? Enheten Smedjan i Vara tätort är enhetsnamnet på två bostäder med särskild service; Smedjan och Brinkestigen. Dessa båda ligger geografiskt nära varandra och samarbetar i vardagen med gemensamma aktiviteter mm. Till dessa båda BMSS hör även Funktionsstöd som är boendestöd i ordinärt boende för personer inom LSS och SOL området. Här arbetar man i ordinärt boende i hela Vara kommun.
Vi söker nu nya kollegor som vill vara med och utveckla verksamheten för att möta ett ökat behov av stöd och service. Hos oss får du möjlighet att bidra till att människor kan leva ett självständigt och meningsfullt liv utifrån sina egna förutsättningar.
Din roll
Som stödassistent arbetar du för att göra skillnad i de personers vardag som vi hjälper och stöttar. Du arbetar motiverande och stärkande och jobbar utifrån genomförandeplaner där brukare och personal tillsammans dokumenterat på vilket sätt stöd och hjälp skall ges.
Du ger stöd dygnets alla timmar. Man ger stöd i omvårdnadssituationer, stöd att klara hemmets olika sysslor, att ledsaga till olika aktiviteter samt hjälp och stöd med myndighetskontakter och andra vårdgivare. En stor del av arbetat handlar om att ge stöd och hjälp till att bryta isolering samt delta aktivt i samhällslivet.
Vissa tider på dygnet förekommer ensamarbete.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med målgruppen och social dokumentation. Du behöver ha B-körkort för manuell bil, tillgång till BankID samt vara bekväm med att använda digitala verktyg i vardagen.
Du har har utbildning inom området, exempelvis stödassistentutbildning, barn- och fritidsprogrammet, fritidsledarlinjen, omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning/kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande om du har stödpedagogutbildning.
Som person är du lyhörd och flexibel i ditt arbetssätt. Du har en god förmåga att motivera andra och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kunna visa upp utdrag från polisens belastningsregister. Typ av utdrag: Utdrag för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning
Du behöver även kunna visa upp pass / giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
Din framtida arbetsplats
På vår enhet är vi cirka 20 personer som arbetar fördelade i tre mindre arbetslag för att försöka minimera antalet personal runt våra brukare och därmed skapa trygghet och förutsägbarhet.
Vi planerar och genomför stöd och hjälp flexibelt utifrån brukarnas behov och möjligheter. Vi gör varandra bra i vardagen genom kollegialt stöd och samarbete där vi coachar varandra i de utmaningar som dyker upp. Vi tar vara på varandras styrkor och ser olikheter som berikande.
Vi utvecklar våra arbetsmetoder genom strukturerad kompetensförsörjning inom området funktionshinder detta genom pedagogiska möten, Yrkesresan samt fler riktade utbildningar. Vi anpassar vårt sätt att arbeta genom att organisera oss på det mest optimala sättet för de behov våra brukare har.
Inom enheten ansvarar vi även för Mötespunkten, en träffpunkt som bemannas av medarbetare i denna arbetsgrupp
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Funktionsstöd och AME, Smedjans gruppbostad Jobbnummer
9962742