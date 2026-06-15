Utvecklingsledare inom barnrättsfrågor
Region Östergötland / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-06-15
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eller i hela Sverige
Verksamhetsområde verksamhetsutveckling består av cirka 80 medarbetare med huvudfokus på att hålla ihop, höja och kompetensförsörja hälso- och sjukvårdens utvecklingskraft ur ett verksamhetsnära perspektiv. Verksamhetsområdet är indelat i två enheter: Enheten för förbättring och innovation samt Enheten för hälsa och vårdutveckling.
Vi söker utvecklingsledare som vill vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård. I den här rollen får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till att vi tillsammans genom utvecklings- och förändringsarbeten kan erbjuda bästa vård och hälsa.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare kommer du att:
• Leda, driva och stödja utvecklings- och förbättringsarbete inom vården, både verksamhetsnära och i regionövergripande uppdrag.
• Stötta och coacha.
• Bidra till kunskapsutveckling inom barnrätt och barnskydd.
• Arbeta med planering, uppföljning och samordning samt genomföra kartläggningar och analyser.
Arbetsgrupp
Du blir en del av ett team av utvecklingsledare Enheten för hälsa- och vårdutveckling. Vi arbetar tillsammans med uppdrag inom hela regionen och har regelbundna träffar för stöd, samverkan och erfarenhetsutbyte.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen från högskola/universitet med:
Erfarenhet av att arbeta med barn i utsatta livssituationer eller med frågor rörande barn som far illa.
Fördjupad kunskap om barnkonventionen och svensk lagstiftning rörande barn, inklusive Socialtjänstlagen (SoL) och bestämmelser kring anmälningsskyldighet.
Erfarenhet av strategiskt arbete och samverkan mellan region och kommun/socialtjänst
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift och att leda komplexa processer framåt.
Ansökan och anställning
Tjänsten omfattar 50 % med möjlighet att kombinera din nuvarande roll med ett nytt och utvecklande uppdrag.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Regionledningskontoret (visa karta
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581 91 LINKÖPING Arbetsplats
Enheten för hälsa- och vårdutveckling Jobbnummer
9962750