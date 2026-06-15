VD till GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB
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2026-06-15
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Vill du vara med och forma framtidens Göteborg? Nu söker vi en ny VD som vill leda GöteborgsLokaler – ett bolag där kundnytta, affärsnytta och samhällsnytta möts i vardagen. GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och kommunal verksamhet. Samtliga fastigheter finns inom Göteborgs kommun, med särskilt fokus på lokala handelsplatser och torg.
Uppdraget
I rollen driver du utvecklingen av den moderna, bostadsnära handelsplatsen, med utgångspunkt i konceptet om 15‐minutersstaden, där service, handel och mötesplatser finns nära människors vardag. Du behöver trivas i ett sammanhang där flera perspektiv möts - politik, näringsliv, medborgare och organisation och där ditt ledarskap gör verklig skillnad.
Som VD har du det övergripande ansvaret för att driva bolagets uppdrag att vidareutveckla attraktiva, trygga och väl fungerande lokala handels-och mötesplatser samt lokaler. Du leder verksamheten med ett tydligt fokus på affär, resultat och långsiktig lönsamhet, samtidigt som du säkerställer ett kontinuerligt värdeskapande genom en professionell fastighetsförvaltning med en kostnadseffektiv organisation. I rollen bidrar du aktivt till en hållbar stadsutveckling genom att integrera sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv i verksamheten, med särskilt fokus på att skapa bärkraftiga och attraktiva handelsmiljöer. Du säkerställer en väl fungerande styrning i enlighet med ägardirektiv och arbetar i nära samverkan med Göteborgs Stad, Framtidskoncernen samt relevanta externa aktörer.
Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare med ett starkt strategiskt driv och ett genuint samhällsengagemang. Du har akademisk utbildning inom ett relevant område och flerårig erfarenhet från ledande befattningar med fullt resultatansvar. Du är van att leda genom andra, har framgångsrikt utvecklat chefer och ledningsteam samt har en dokumenterad förmåga att driva förändringsledning och verksamhetsutveckling med tydliga och mätbara resultat.
Du har stark förmåga att leverera och följa upp affärsmässiga resultat samt har erfarenhet från större organisationer eller koncernstrukturer. Det är klart meriterande om du har erfarenhet från fastighetsbranschen och gärna av arbete med kommersiella lokaler. Har du dessutom erfarenhet från politiskt styrd verksamhet samt arbete med stadsutvecklingsfrågor ser vi det som särskilt värdefullt.
Personliga och ledaregenskaper
Som ledare är du strategisk och handlingskraftig med en stark förmåga att omsätta visioner till konkreta resultat. Du är tydlig i din kommunikation och skapar engagemang och delaktighet i organisationen. Med trygghet navigerar du i komplexa sammanhang och har förmågan att fatta välgrundade beslut även i situationer som präglas av osäkerhet. Du är en prestigelös relationsbyggare som inger förtroende och bygger långsiktiga samarbeten såväl internt som externt. Din affärsmässighet är tydlig, och du har en väl utvecklad förmåga att balansera krav på lönsamhet med ett bredare samhällsansvar. Samtidigt är du modig och utvecklingsorienterad, med en stark vilja att driva förändring och bidra till organisationens fortsatta utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB
Vårt uppdrag är att skapa trygga, trivsamma och tillgängliga mötesplatser med ett utbud som möter göteborgarens behov i vardagen och därigenom bidra till en hållbar stad.
Kundnytta, affärsnytta och samhällsnytta är centrala drivkrafter i vår verksamhet. Vi förvaltar både egna fastigheter och lokaler åt andra fastighetsägare inom Göteborgs Stad. Det gör oss unika, vi samlar specialistkompetens kring kommersiella lokaler inom allmännyttan i ett och samma bolag. GöteborgsLokaler är en del av Framtidenkoncernen och därmed en del av Göteborgs Stad.
GöteborgsLokaler erbjuder ett meningsfullt och ansvarsfullt uppdrag där du bidrar till att utveckla Göteborgs stadsmiljöer och människors vardag – varje dag. Du får leda ett välrenommerat bolag med stark lokal förankring och ett tydligt samhällsuppdrag, i en organisation där samverkan och utveckling står i fokus. Publiceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
Registrera din formella ansökan till tjänsten här senast 2 augusti 2026. I denna rekrytering samarbetar vi med Human Capital. För mer information och en första kontakt är du välkommen att höra av dig till Human Capitals konsulter Jessica Alarik, jessica.alarik@humancapital.se
, 0704-440839 eller Anna Ekedorff anna.ekedorff@humancapital.se
0709-525368.
Tjänster som direktör eller VD inom Göteborgs Stad kan vara säkerhetsklassade och kräva säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. En godkänd säkerhetsprövning är då en förutsättning för att kunna erhålla tjänsten, i vissa fall krävs även svenskt medborgarskap.
GöteborgsLokaler verkar för en inkluderande och jämställd organisation och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Under sommarmånaderna kan återkoppling och svarstider vara något längre än vanligt på grund av semestrar. Vi tackar för din förståelse. Intervjuer kommer att ske i augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Stad Kontakt
Rekryteringskonsult
Anna Ekedorff anna.ekedorff@humancapital.se 0709-525368 Jobbnummer
9962741