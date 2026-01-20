Barnskötare/vikariat
Värmdö Kommun / Barnskötarjobb / Värmdö Visa alla barnskötarjobb i Värmdö
2026-01-20
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Solbackens förskola söker vikarierande barnskötare
Arbetsbeskrivning
I rollen som barnskötare så är du medforskande, utmanande och ger redskap till kunskapssökande.
Du förmedlar lust och glädje till interagerande och samspel med andra barn och vuxna. Du är delaktig i att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten tillsammans med förskollärare och andra i arbetslaget. Vi arbetar utifrån gällande styrdokument. Reflektion och dokumentation är en viktig del i vårt arbete.
Vi söker dig som är utbildade barnskötare. Du tillsammans med en förskollärare och annan personal på avdelningen är delaktig i det pedagogiska arbetet utifrån aktuella styrdokument. Du är aktiv i undervisningen och delaktig i den pedagogiska utvecklingen på förskolan. Du har erfarenhet att arbeta aktivt med pedagogisk dokumentation och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete tillsammans med andra pedagoger.
Du har förmågan att arbeta enskilt och i grupp, tar personligt ansvar samt är tydlig mot barn, föräldrar och kollegor. Du har ett professionellt förhållningssätt, barnfokus, är engagerad samt hyser stor nyfikenhet och tilltro till varje barns förmåga. Vidare har du en god datavana och goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund.
Anställningen avser terminen ut
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Utbildningskontoret, Förskoleavdelningen, Solbackens förskola Jobbnummer
9693223