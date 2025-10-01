Barnskötare, vikariat
2025-10-01
Barnskötare sökes till Föräldrakooperativet Vetekornet
Toltorpsdalen, Mölndal
Vi söker en erfaren och engagerad barnskötare till ett vikariat på 80% under minst ett år med start januari 2026, med möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Vetekornet är en liten, familjär förskola med 17 barn (1-6 år). Vi har hög personaltäthet och ett nära samarbete mellan personal och engagerade föräldrar. Här är trygghet, lek och lärande i fokus.
Din roll
Som barnskötare är du aktiv i det pedagogiska arbetet och bidrar till att verksamheten vilar på en trygg, lekfull och lärorik grund. Tillsammans med arbetslaget är du med och planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar det dagliga arbetet i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 18 rev 2025). Du har ett medvetet förhållningssätt och ser din roll som mer än omsorg.
Vi arbetar nära varandra i ett litet team där allas kompetens tas tillvara. Som barnskötare hos oss förväntas du både ta egna initiativ och samarbeta tätt med dina kollegor. Du ges regelbunden planeringstid för att kunna förbereda och utveckla verksamheten tillsammans med arbetslaget.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare med erfarenhet av arbete inom förskola
Är trygg i din yrkesroll och har ett starkt engagemang för rollen som barnskötare
Är driven, initiativtagande och vill dela med sig av tidigare erfarenheter
Har förmåga att skapa trygga och tillitsfulla relationer till både barn, vårdnadshavare och kollegor
Vi erbjuder:
En arbetsplats med liten barngrupp och hög personaltäthet
Ett närvarande och tryggt arbetslag
Stor möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamhetens innehåll
Fria pedagogiska måltider
Bra kläder till utomhusvistelser
Krav för anställning:
Du behöver uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet innebär daglig kommunikation med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Ansök med CV och kort presentation till:personalansvarig@vetekornet.com
Intervjuer sker löpande.
Frågor? Kontakta Olivia Björberg, personalansvarig, per mail Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: personalansvarig@vetekornet.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Vetekornet Ekonomisk Fören
, https://vetekornet.com/
Toltorpsgatan 53 (visa karta
)
431 39 MÖLNDAL Arbetsplats
Vetekornet Ek Fören, Föräldrakooperativet Kontakt
Olivia Björberg personalansvarig@vetekornet.com Jobbnummer
9536310