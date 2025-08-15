Barnskötare, Spannarp förskola
2025-08-15
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Spannarps förskola ligger i utkanten av samhället Himle, bredvid Spannarps skola, ca 10 km sydost om Varberg. Förskolan har närhet till naturen, med både skog och bondgårdar, vilket stimulerar och inbjuder till lek och lärande i en härlig utemiljö.
På Spannarps förskola ser vi alla barn som nyfikna och kompetenta utifrån egen förmåga. Vi strävar efter att förskolan ska vara en öppen och demokratisk mötesplats där alla ska få lyckas och bli sitt allra bästa jag.
Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling ? såväl ekonomisk, social som miljömässig.
På förskolan finns två avdelningar, Slottet för barn 1-3 år och Borgen för barn 3-5 år.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som barnskötare på Spannarps förskola ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, reflekterar och analyserar undervisningen. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling och med barnens bästa för ögonen.
Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. För att barnen ska känna sig trygga är det viktigt för oss att du som barnskötare är lugn, stabil och lösningsinriktad.
Då du ingår i ett arbetslag ser vi det som självklart att du arbetar bra tillsammans med andra och är lyhörd för andras förslag och åsikter. Som person är du positiv, lyhörd och trygg i ditt uppdrag som barnskötare. Du arbetar för att varje barn ska få chans att utveckla sina förmågor och på så sätt skapa grunden för ett livslångt lärande.
Du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och kan anpassa dig och undervisningen efter barngruppens behov genom ett positivt och inkluderande förhållningssätt.
Barnen ska känna glädje, lust och nyfikenhet inför att lära och det är därför viktigt att du är flexibel och kreativ för att kunna anpassa dig efter situationen och barnens intresse. Du ska ha förmågan att ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör bidrar till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk, social som miljömässigKvalifikationer
Gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet.
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272310". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Lena Emilsson 0703-778830 Jobbnummer
9459404