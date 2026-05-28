Mottagningssjuksköterska till Spånga VC - Sommaruppdrag/timmis
2026-05-28
Vill du arbeta självständigt, patientnära och meningsfullt i sommar? Spånga vårdcentral söker nu legitimerad sjuksköterska till mottagningen för sommarperioden och även fortsättningsvis som timvikarie.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du att arbeta brett med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Telefonrådgivning och medicinsk bedömning via telefon
Mottagningsarbete med egen sjuksköterskemottagning
Bedömning och triagering av patienter
Provtagning, såromläggning och vaccinationer
Hantering av akuta patienter i samarbete med läkare
Samarbete med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen
Arbetet är varierande och ställer krav på självständighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god samarbetsförmåga men trivs också med självständigt arbete
Är ansvarstagande, flexibel och har ett gott bemötande
Du ska också ha god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare.
B-körkort
Erfarenhet av primärvård
Det är meriterande om du har distriktssköterskeutbildningDina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Om Spånga vårdcentral
På Spånga vårdcentral arbetar engagerade, kompetenta och trevliga medarbetare i en öppen och vänlig atmosfär. Vi värdesätter hållbar arbetsmiljö, professionell gemenskap och kompetensutveckling. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv och erbjuder flexibelt schema. Arbetstiderna kan variera mellan 07.30-17.00, helgfria dagar måndag-fredag.
Mottagningen är välbemannad och de flesta av våra patienter erbjuds fast listning på läkare. Vi är en väletablerad mottagning med drygt 44 anställda. Hos oss arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vårdcentralen har även ett psykosocialt team. Vi har cirka 16 500 listade patienter hos oss och en hemsjukvård med cirka 130 patienter.
Vårdcentralen ligger i nära anslutning till pendeltåg- och busskommunikationer, 12 min med pendeltåg från Stockholms central. Vårt område är Solhem, Bromsten, Sundby och Flysta där bebyggelsen är av småstadskaraktär.
Spångavårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden. Läs mer om oss på www.slso.sll.se.
Vi erbjuder
Ett stimulerande sommararbete med engagerade kollegor
Introduktion och stöd från erfarna medarbetare
Arbete i ett team med gott samarbetsklimat
Möjlighet att göra verklig skillnad för våra patienter
Anställningsform
Tidsperiod: Sommaren 2026 (juni-augusti, enligt överenskommelse)
Omfattning: Heltid eller deltid
Övrig information
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing. SLSO tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Sörgårdsvägen 10 (visa karta
)
163 52 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Spånga vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Lina Farhad lina.farhad@regionstockholm.se 070-4844134 Jobbnummer
9932032