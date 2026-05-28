Stabsassistent (OR4) sökes till Markverkstaden
2026-05-28
Vi söker dig som har ordningssinne och är ansvarstagande, företagsam och prestigelös som har förmåga att arbeta strukturerat med varierade arbetsuppgifter och som vill vara med i Markverkstadens och Försvarsmaktens tillväxt.
Markverkstad stabsavdelning
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Du kommer till en avdelning med ca 40 engagerade och kunniga kollegor som har olika stödjande befattningar. Här arbetar vi med att stödja ledningen i alla olika nivåer spridda på 25 orter i Sverige.
Markverkstaden är en enhet som tillhör Arméstaben. Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent i Stödsektionen på Markverkstadens stabsavdelning är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja enhetens HR-generalister och utbildningssamordnare med administration och uppföljning. Ett centralt inslag i tjänsten kommer att vara fördelning av inkomna uppgifter och information till enheten och vidare ut i organisationen.
Dessutom kommer du att arbeta med stabsadministrativa uppgifter såsom upprättande av skrivelser, protokoll, handlägga IT-ärenden, beredning och sammanställning av underlag. Du kommer även att samarbeta med andra sektioner och avdelningar och ibland bistå med att lösa uppgifter där behov finns. Tjänsteresor förekommer.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Administration av nyanställd personal
Rapporter och registervård
Hålla intranätet, kompetensregister och behovslistor uppdaterade
Inmatning av tidsbestämda behörigheter i PRIO
Uppföljning av nyttjade utbildningsplatser
Sammanställa kursutvärderingar och annan statistik
Kvalifikationer
Aktuell genomförd värnplikt eller GMU i Försvarsmakten med godkända resultat
Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer
Körkort klass B Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är strukturerad, noggrann och att du levererar resultat med rätt kvalitet och inom tilldelad tid. Du är samarbets- och lösningsorienterad både i grupp och enskilt mot en gemensam målbild. Att vara serviceinriktad och ha god förmåga att bibehålla en positiv inställning faller sig naturligt även under tidspress. Det är viktigt att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i en administrativ funktion/befattning med liknande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten.
Erfarenhet att arbeta i system PRIO, VIDAR och Emilia/Sharepoint.
Signalskyddsutbildning.
Genomförd stabsassistentutbildning inom Försvarsmakten. Övrig information
Anställningsform: GSS/K*
Befattningsnivå: OR4
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring.
• Visstidsanställning enligt "Avtal om tidsbegränsade anställningar med
kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten" vilket innebär en tidsbegränsad anställning upp till åtta år med möjlighet till förlängning ytterligare fyra år. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning om det är din första anställning som GSS/K.
Upplysningar om befattningen kontakta Sektionschef
Ulrika Backstig, tfn. 072-195 62 71
Information om rekryteringsprocessen HR
Alexandra Falk, tfn. 070-848 17 61.
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Nås via växeln 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-06-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
