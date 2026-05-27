Lärare/spec lärare/spec pedagog till SU-grupp åk 1-3 på Johan Skytteskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi på Johan Skytteskolan ska precis starta upp en särskild undervisningsgrupp för elever som går på lågstadiet. Du kommer tillsammans med en socialpedagog att ansvara för undervisningen i gruppen.
Johan Skytteskolan är en stor kommunal grundskola i södra Älvsjö. Låg- och mellanstadiet är belägen i en nybyggd skolbyggnad med goda kommunikationsförbindelser.http://johanskytteskolan.stockholm.se
Din roll
Vi söker en lärare/speciallärare/specialpedagog som tillsammans med en socialpedagog kommer att undervisa i en lokal särskild undervisningsgrupp för elever som går i årskurserna 1-3. Socialpedagogen är anställd på Johan Skytteskolan och arbetar redan idag med berörda elever.
Du ingår i ett arbetslag, samarbetar med kollegorna där och förstås med andra berörda arbetslag. Du är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa denna nya särskilda undervisningsgrupp.
Som lärare/speciallärare/specialpedagog i den särskilda undervisningsgruppen ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de elever du undervisar. Du samspelar förstås med tidigare mentorer i planeringsarbetet och möjligheterna att samarbeta med ordinarie klass.
Viktigt är ett tätt samarbetet med EHT och biträdande rektor för att eleverna ska lyckas så bra som möjligt.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2026/2027.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker:
legitimerad lärare med en bred behörighet för åk 1-3
har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever i ett mindre sammanhang
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-05-27Övrig information
Som anställd i Stockholms stad får du friskvårdsbidrag och erbjuds prisreducerad friskvård hos utvalda aktörer. Stockholms stad erbjuder också ett stort utbud av fortbildningsmöjligheter.
Besök gärna https://pedagog.stockholm/
för mer information om hur det är att vara lärare i Stockholm stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
125 58 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Johan Skytteskolan Kontakt
Marianne Bechiri, SveLär marianne.bechiri@edu.stockholm.se 08-50821700 Jobbnummer
9932028