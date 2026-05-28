Säkerhetssamordnare till Vuxenpsykiatrin Västmanland
2026-05-28
Vill du arbeta med meningsfull säkerhet där människors hälsa, trygghet och arbetsmiljö står i centrum? Nu söker vi en säkerhetssamordnare till vår vuxenpsykiatriska verksamhet.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare arbetar du både strategiskt och operativt med säkerhetsfrågor inom vuxenpsykiatrin. Du arbetar på direkt uppdrag av verksamhetschef som specialiststöd till verksamheten och samverkar med andra chefer, stabsfunktioner, vårdpersonal, regionens centralasäkerhetsorganisation samt externa aktörer.
I rollen ansvarar du för att samordna och utveckla verksamhetens systematiska säkerhetsarbete med fokus på att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Arbetet innefattar att samordna och delta i risk- och sårbarhetsanalyser kopplade till hot, våld, miljö och arbetssätt samt att samordna hantering och uppföljning av hot- och våldsincidenter. Du utreder allvarliga incidenter och fungerar som stöd till chefer i arbetet med att ta fram och genomföra åtgärder.
Vidare ansvarar du för att ta fram, revidera och implementera rutiner och riktlinjer inom säkerhetsområdet samt planera och genomföra utbildningsinsatser för personal, exempelvis inom hot- och våldshantering, larm och säkerhetsmedvetande. Rollen innefattar även medverkan i verksamhetens kris- och beredskapsarbete samt samverkan med polis, fastighetsägare, säkerhetsleverantörer och andra externa aktörer. Du följer löpande upp och rapporterar säkerhetsläget till ledningen samt bidrar aktivt till att utveckla och stärka verksamhetens säkerhetskultur.
Vuxenpsykiatrin bedriver specialiserad psykiatrisk vård för vuxna patienter med komplexa behov. Verksamheten präglas av höga krav på säkerhet, professionalitet och gott samarbete mellan olika yrkesgrupper. Som säkerhetssamordnare har du en central roll i att skapa en trygg och säker vårdmiljö för både patienter och medarbetare.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom säkerhet, riskhantering, vård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av säkerhetsarbete, gärna från vård, psykiatri eller annan komplex verksamhet, och besitter god kunskap om arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterad lagstiftning. Rollen kräver att du arbetar självständigt, strukturerat och analytiskt, med förmåga att hantera både operativa och strategiska frågor inom säkerhetsområdet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård samt kunskap om hot- och våldsprevention i vårdmiljö. Vi ser även positivt på erfarenhet av incidentutredningar, riskanalyser och att hålla utbildningar eller presentationer inför grupper.
För att trivas och lyckas i rollen är du trygg, kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du är stresstålig och har förmåga att hantera känsliga och komplexa situationer på ett professionellt sätt. Vidare är du pedagogisk och kan skapa förtroende i organisationen genom ett tydligt och engagerande arbetssätt. Du är lösningsorienterad och motiveras av att driva förbättringsarbete framåt.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad i verksamhetsledning med placering i Västerås men innebär även rörlighet inom verksamhetsområdets olika delar i länet.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Tf Verksamhetschef
Sandra Åhman sandra.ahman@regionvastmanland.se +4622347027 Jobbnummer
9932042