Enhetschef Läsfrämjande
2026-05-28
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls stadsbibliotek är en del av avdelningen Bibliotek, kultur och museer inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundsvalls kommun. Verksamheten består av ett huvudbibliotek i Kulturmagasinet, sju närbibliotek samt ett mobilt bibliotek.
Bibliotekets uppdrag är att erbjuda fri och likvärdig tillgång till information, litteratur och kultur för alla kommuninvånare. Genom läsfrämjande arbete, digitala tjänster och tillgängliga mötesplatser och litteratur bidrar biblioteket till bildning, delaktighet och ett demokratiskt samhälle. Verksamheten består av tre enheter Medier och webb, Mobilt och digitalt samt Läsfrämjande, med totalt ca 55 medarbetare.
Enheten läsfrämjande har huvudansvar för läs- och språkfrämjande arbete både vid huvudbiblioteket och vid närbibliotek, där man har huvudansvar för fem av närbiblioteken. Enheten arbetar aktivt i kommunens prioriterade områden och i nära samverkan med både interna och externa aktörer. Inom enheten finns ca 14 engagerade medarbetare som tillsammans utvecklar och genomför bibliotekets läsfrämjande verksamhet.
Vi söker nu en enhetschef med ett genuint intresse för biblioteksutveckling utifrån läsfrämjandeperspektiv till enheten läsfrämjande.
Så här bidrar du i rollen som Enhetschef
Som enhetschef leder och fördelar du arbetet på enheten samt ansvarar för personal-, budget- och arbetsmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och samordna enhetens dagliga arbete och skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang i arbetsgruppen.
• Leda och utveckla enhetens verksamhet utifrån biblioteksplan och andra styrande dokument i nära samarbete med bibliotekets övriga enhetschefer.
• Ansvara för personalfrågor såsom medarbetarsamtal, lönesamtal, schemaläggning, rekrytering, rehabiliteringsärenden.
• Ansvara för uppföljning av enhetens verksamhet och arbeta med analys och målstyrning i digitala verktyg
• Leda enhetens systematiska arbetsmiljöarbete
• Delta i avdelningens budgetarbete och ansvara för och följa upp enhetens budget samt hantera fakturor och andra ekonomiska uppgifter kopplade till enhetens verksamhet och medarbetare
• Genomföra upphandlingar och ta fram avtal
• Delta i avdelningen Bibliotek, kultur och museers ledningsgrupp och andra lednings och styrningssammanhang relevanta för enheten.
• Samverka med andra verksamheter, både internt och externt
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av personalansvar, exempelvis som chef eller arbetsledare. Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet.
Du har även:
• Goda svenskakunskaper i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i fråga om digital kompetens och vana att använda olika IT-verktyg, system och plattformar.
• B- körkort.
Som person är du trygg i dig själv och tar ansvar för ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Som person är du strukturerad och har lätt för att planera, prioritera och skapa ordning i dina arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad och värdesätter ett professionellt och positivt bemötande i kontakten med både kollegor och kunder. Vidare är du flexibel och kan anpassa dig efter förändrade behov och förutsättningar. Vi ser också att du är utvecklingsorienterad och motiveras av att bidra till förbättringar, nya idéer och verksamhetens fortsatta utveckling.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
