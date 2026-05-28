Assisterande tandläkare, Odontologisk radiologi, Göteborg
2026-05-28
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Specialisttandvården finns representerad inom hela Västra Götalandsregionen vid i huvudsak fem specialisthus som erbjuder specialisttandvård inom samtliga specialiteter och sjukhustandvård. Dessutom bedriver Folktandvården en omfattande ST-utbildning. I samarbete med Institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin satsar vi på framtidens tandvård genom att bedriva patientnära forskning och samverkar kring den kliniska grundutbildningen av tandläkare och tandhygienister.
Vi söker dig som har ett stort intresse för odontologisk radiologi och vill delta i utbildningen av blivande kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår främst studenthandledning vid röntgenundersökningar, besvarande av studentpatienters remisser och att genomföra kliniska seminarier inom utbildningen av tandläkare och tandhygienister. Utöver detta erbjuds tillfällen att auskultera och delta i specialistklinikens patient- och rondverksamhet.
Tjänstens omfattning är 100% under undervisningsperioden 24 augusti 2026 - 21 januari 2028 med möjlighet att planera med ansvarig övertandläkare.
Specialisttandvården och utbildningsklinikerna i Göteborg belägna på Odontologen, utgör Folktandvårdens Universitetstandvård. Det innebär att kliniken deltar aktivt i grundutbildningen av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen.
Specialistkliniken för odontologisk radiologi har ca 30 medarbetare och är belägen på Odontologen i Göteborg. Kliniken har även en utbudspunkt för bildtagning i Mölndal och i Uddevalla.
Vi utför specialistundersökningar inom ämnesområdet och har utrustning för intraorala undersökningar och extraorala undersökningar med panorama, kefalostat, CBCT och CT. Sialografiundersökningar utförs inne på Sahlgrenska Universitetssjukhus där utrustning hyrs. Velopharynxundersökningar utförs i samverkan med logoped inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För MR-undersökningar har vi ett samarbete med en klinik som utför patientundersökningen. Bild och journalsystemet som vi arbetar i är Sectra RIS och PACS med en koppling till T4.
Kliniken bedriver även efterutbildning av allmän-och specialisttandläkare förutom deltagande i grundutbildningen av tandläkare-och tandhygienister.
Tjänsten är en möjlighet för dig som önskar meritera dig för t.ex. en ST-tjänst i odontologisk radiologi. Du kommer att ha tillgång till specialister i odontologisk radiologi som handledare.
Det krävs att du är legitimerad tandläkare och har minst fem års erfarenhet av allmäntandvård. Du bör vara trygg i din tandläkarroll, ha intresse av att arbeta med röntgen och i möjligaste mån dokumenterat intresse för undervisning. Om du har pedagogisk erfarenhet är detta positivt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som för oss innebär att du tar ansvar för din uppgift och har god samarbetsförmåga.
Folktandvården gör kontroller i Misstanke- och Belastningsregister innan beslut om anställning.
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Medicinaregatan 12C (visa karta
)
413 90 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Specialisttandvården Kontakt
Klinikchef
Silvia Miranda Bazargani silvia.miranda.bazargani@vgregion.se +46735430141 Jobbnummer
