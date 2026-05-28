Kultursamordnare på bibliotek (85% vikariat)
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur, Bibliotek / Administratörsjobb / Vänersborg Visa alla administratörsjobb i Vänersborg
2026-05-28
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur, Bibliotek i Vänersborg Publiceringsdatum2026-05-28Beskrivning
Vänersborgs kommun har 40 000 invånare och centralorten ligger vackert placerad vid Vänerns sydspets och bjuder på både småstadscharm och ett rikt utbud av sevärdheter och aktiviteter. I Vänersborgs kommun finns det fyra folkbibliotek: Huvudbiblioteket i centrum (Vänersborgs bibliotek) samt filialbibliotek i Vargön, Frändefors och Brålanda.
Vi söker nu en engagerad och driven kultursamordnare med inriktning programansvar och kommunikation som vill vara med och jobba med aktiviteterna på biblioteken. Detta kan exempelvis innebära bokning av och medverkan under författarbesök och föreläsningar samt planera boktips, workshops och andra aktiviteter för allmänhetens olika målgrupper. Att synliggöra biblioteken och vara med och sköta marknadsföringen är ytterligare en arbetsuppgift som personen i fråga ska ha ett övergripande ansvar för. Dina arbetsuppgifter
Personen vi söker kommer att vara huvudansvarig för den övergripande programverksamheten och marknadsföringen för biblioteken i Vänersborg med fokus på Vänersborgs bibliotek i centrum. Här ingår att vara med och sköta både den interna och externa kommunikationen, t.ex. sociala medier, innehåll till tryckt material samt bidra med information i kommunala kanaler. Personen förväntas även vara med och planera, boka, samtalsleda eller på andra sätt delta i diverse aktiviteter. Dessa aktiviteter kommer även att innebära samarbeten med föreningar och andra kommunala eller externa verksamheter.
Biblioteken i Vänersborg ingår i Kultur- och fritidsförvaltningen som nyligen fått ansvaret att driva kommunens Kulturhus. Därför kan vissa av bibliotekens program även förläggas på Kulturhuset för att kunna ta emot en större publik.
Viss tjänstgöring i Vänersborgs biblioteks informationsdisk förväntas.
Kvällstjänstgöring förekommer ungefär en gång i veckan, men kan ske oftare vid tillfällen av programverksamhet. Även helgtjänstgöring ingår ungefär var fjärde vecka. Kvalifikationer
Du ska ha
Minst kandidatexamen från högskola/universitet eller utbildning inom publik verksamhet inom kulturområdet. Du kan också ha en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation.
Erfarenhet av att presentera, samtalsleda och ha hand om aktiviteter i offentliga sammanhang.
Vi ser att dubidrar med nya idéer, ser möjligheter och tycker om att arbeta för besökarnas bästa. Du tycker om att tala inför grupper och har lätt för att skapa relationer med representanter från olika verksamheter och organisationer. Det är viktigt att du har god känsla för kommunikation, service och flexibilitet, där verksamheten alltid är fokus. Du har förmågan att arbeta både självständigt och i grupper.
Du behöver inte ha arbetat på bibliotek förut men det är en fördel om du har kännedom om biblioteksverksamhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna en mångfald av sökande. Anställningsvillkor
Anställningen är ett föräldravikariat med 85 % tjänstgöringsgrad från den 21 september 2026 (eller enligt överenskommelse) till och med den 1 juli 2027.
Vi kan komma att ha löpande intervjuer under ansökningsperioden, vilket betyder att vi kan komma att påbörja urvalsarbetet innan sista ansökningsdatum varit.
Ansökan ska ske senast den 14 juni 2026.
Välkommen med din ansökan!
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhet Kultur, Bibliotek Kontakt
Enhetschef bibliotek
Ann Dahlman ann.dahlman@vanersborg.se 0521-721417 Jobbnummer
9932030