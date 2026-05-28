Enhetschef korttidsenheten Uddevalla kommun
2026-05-28
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet:
Vi söker dig som vill arbeta som Enhetschef för Korttidsenheten inom avdelning Hälso- och sjukvård och Förebyggande.
Du är intresserad av ett omväxlande ledarskap och är en engagerad och tydlig chef som på ett professionellt sätt kan motivera, inspirera och utveckla medarbetare till att nå uppsatta mål. Dessutom ser vi gärna att du har ett intresse för välfärdsteknik som kan bidra till positiv utveckling för verksamheten.
Korttidsenheten består av 29 st korttidsplatser. Syftet med vistelsen på korttidsplatsen är att man under en begränsad tid ska få vård och omsorg och rehabilitering. Uppdraget handlar om att utveckla verksamheten för att på bästa sätt kunna rehabilitera personer som fått ett beslut om plats så att de kan återgå tryggt till sitt ordinarie hem.
Som enhetschef arbetar du med ett nära ledarskap i den dagliga verksamheten och samarbetar med olika professioner.
Du har personalansvar och du leder och fördelar arbetet samt ansvarar för medarbetarnas arbetsmiljö.
Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar och du följer upp och ser till att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram.
Du ingår i ledningsgruppen för avdelning Hälso- och sjukvård och Förebyggande tillsammans med andra enhetschefer.
Chef i beredskap ingår i tjänsten ca 1 ggr per år
Vem söker vi?
Du behöver vara bra på att kommunicera och skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare och utveckla verksamheten tillsammans med dem
Du har ett helhets tänk med god förmåga att lyssna in omgivningen
Du är en prestigelös och transparent ledare med fokus på brukarnas välbefinnande och trygghet & arbetsmiljö
Du arbetar med helhetssyn och du bidrar till att verksamheten kännetecknas av professionalitet och du har en god samarbetsförmåga med övriga professioner
Om du är rätt person kommer vi att erbjuda dig ett stimulerande arbete och en möjlighet att utvecklas i din roll som chef.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
3-årig Högskoleexamen i social omsorg, legitimerad eller annan högskolekompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Du är obehindrad i svenska språket i både tal och skrift
Körkort är ett krav
Erfarenhet från verksamhetsområdet och kunskap kring samverkan vid in- och utskrivning från sjukhuset är meriterande. Anställningsvillkor
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kortidsenheten, Rosenhäll Jobbnummer
9932033