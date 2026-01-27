Barnskötare, Klapperstenens förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2026-01-27
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Klapperstenens förskola ligger på Breared i de södra delarna av Varberg. Byggnaden är i två plan med plats för totalt 160 barn. Utemiljön består av tre olika gårdar och närhet till skog, ängar och havet.
Organisationsmässigt går de yngre barnen nere i två större hemvister och de äldre barnen uppe i två större hemvister. Inom varje hemvist delas barnen in i 3-4 grupper med två pedagoger i varje grupp. Förskolan har sitt eget tillagningskök där all mat lagas från grunden.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i förskolans egen pool vilket innebär att du ersätter ordinarie pedagogs frånvaro eller löser av för planering och reflektion i de olika barngrupperna.
Under förmiddagstid arbetar pedagogerna i pedagogpar med en bestämd grupp på 8-15 barn, beroende på ålder, och under eftermiddagstid arbetar man i delvis blandade grupper utifrån barnens intressen och behov.
Förskolan utgår från Reggio-Emilias filosofi och vi har startat arbetet med att skapa en gemensam förståelse för vad det innebär för arbetet i vår förskola. Pedagogerna arbetar projektinriktat, vilket betyder att alla arbetar med olika projekt som utgår från barnens intressen under ett gemensamt övergripande tema.
Vi vill skapa en förskola där barnens delaktighet och inflytande tas på allvar. De tillgängliga lärmiljöerna skapas och förändras utifrån barnens intressen, behov och de olika projekten som pågår. Språkutvecklande arbete är en viktig del i förskolans arbete, bl a eftersom vi är en mångkulturell förskola.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha ett förhållningssätt där du tror på det kompetenta barnet, du ska vara genuint närvarande i ditt arbete med barnen och lyhörd för det de förmedlar genom att använda din "hörstyrka". Du förväntas att bidra till att skapa en plats där barnens röster, tankar och reflektioner sätter prägel på den undervisning som bedrivs på förskolan, en plats där barnen har möjlighet att påverka sin vardag, sin utbildning och undervisning.
Det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig efter arbete i olika grupper med barn i alla åldrar mellan 1 och 6 år. Du behöver vara nyfiken på och ha lätt att skapa kontakt med barn och kollegor. Vi ser det som viktigt att du har en bra kommunikativ förmåga.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302500". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Marie Vastersson 073-33 42 188 Jobbnummer
9708034