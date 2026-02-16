barnskötare
Förskolan Smultronstället AB / Förskollärarjobb / Strängnäs Visa alla förskollärarjobb i Strängnäs
2026-02-16
Förskolan Smultronstället söker barnskötare med erfarenhet
Välkommen att söka tjänsten hos oss!
Förskolan Smultronstället söker nu en engagerad och erfaren barnskötare till vårt glada och trygga arbetslag. Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att arbeta inom förskoleverksamhet och som brinner för att bidra till barns utveckling och lärande i en stimulerande miljö.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, kreativ och lärorik vardag för varje barn. Du kommer att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter, samarbeta nära med såväl kollegor som vårdnadshavare, samt bidra till att utveckla verksamheten vidare.
Vi förväntar oss att du är flexibel, ansvarstagande och har ett varmt förhållningssätt till både barn och vuxna. Du är van vid att arbeta både självständigt och i team och har ett genuint intresse för barns välbefinnande och utveckling.
Låter detta intressant? Skicka din ansökan till oss och bli en del av Förskolan Smultronställets engagerade arbetslag! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
moaxen@smultrons.com
E-post: m.axen@smultrons.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Smultronstället AB
(org.nr 556689-2302)
Sundbyvägen 15 (visa karta
)
645 51 STRÄNGNÄS Arbetsplats
förskolan Smultronstället AB Kontakt
Monica Axén m.axen@smultrons.com 0707710051 Jobbnummer
9743716