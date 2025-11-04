Barnskötare
2025-11-04
Villans Förskola
Villans förskola är ett personalkooperativ som ligger i Jursla, en ort norr om Norrköping. Vi bedriver vår verksamhet i rymliga och ljusa lokaler, med en stor gård och trevlig utemiljö som inbjuder till mycket utevistelse, lek och rörelse. Förskolans närhet till skogen ger oss möjlighet att utforska naturen. Vi har fokus på språk, matematik, rörelse, musik, natur samt barns delaktighet och inflytande.
Förskolan har en avdelning med barn mellan ett år och fem år. Villans förskola vill uppfattas som en "liten och familjär" förskola där det finns tid och möjlighet till att skapa fin kontakt med barn och föräldrar på ett naturligt sätt.
Barn lär framför allt genom lek och samspel med andra barn. Vi erbjuder barnen en trygg men ändå utmanande inne- och utemiljö där de får gott om ostörd lek. Vi är ute varje dag på vår gård eller går till den närbelägna skogen för att stimulera barnens kreativa lekar och rörelse.
Utifrån förskolans egen läroplan har vi arbetat fram en arbetsplan med en målsättning och pedagogiska mål för Villans förskola.
Villans Förskolas målsättning:
Att tillsammans med barnen skapa en trivsam, trygg, lärorik och lekfull miljö.
Att se varje barns individuella behov, stimulera deras lust till lärande och stödja dem i deras utveckling.
Att lägga stor vikt vid barnens lek och att sträva efter att skapa roliga och utvecklande lekmiljöer.
Att arbeta kreativt och använda oss av olika material och uttrycksätt - lek, bild, rörelse, sång, dans, musik, drama - som stimulerar barnens fantasi och som inbjuder till glädje, nyfikenhet och skaparlust.
Att hjälpa och uppmuntra barnen till positivt samspel med andra samt stärka deras medkänsla och inlevelse i andras situation.

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare deltar du, tillsammans med övrig personal, i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet. Arbetet innebär nära kontakt och samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare.

Kvalifikationer
Barnskötarutbildning. Arbetslivserfarenhet är meriterande.
Som person är det viktigt att du är flexibel, självgående och ansvarstagande samt kan strukturera och planera arbetet.
Du är samarbetsvillig både med kollegor och vårdnadshavare, men i synnerhet med barnen och har förmågan att möta barnen på deras nivå och i deras egen takt.
För oss på Villans förskola är det av stor vikt att du visar hänsyn till alla människors lika värde och du tar hänsyn till detta i det dagliga arbetet.
Tillträde 7 januari ellar överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Detta är ett deltidsjobb.
