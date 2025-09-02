Barnskötare
Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur Och / Barnskötarjobb / Kungsbacka
2025-09-02
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Förskolan drivs som ett personalkooperativ och är en licensierad I Ur och Skur förskola.
Vi söker en engagerad och utbildad barnskötare till ett graviditetsvikariat på minst ett år, med möjlighet till förlängning. Förskolan drivs som ett personalkooperativ och är en licensierad I Ur och Skur förskola.
Om förskolan
Hos oss står utomhuspedagogik i centrum. Vi arbetar enligt I Ur och Skur-metodiken, där naturen är en självklar del av barnens vardag. Våra barngrupper består av barn i åldrarna 1-5 år, och vi värdesätter ett nära samarbete mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare.
Arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss kommer du att:
Arbeta med barnomsorg enligt styrdokument och I Ur och Skur-metoder
Delta i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten
Bidra till lokalvård
Samarbeta med kollegor i ett engagerat och lyhört arbetslag
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett gott och professionellt förhållningssätt.
Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Drivs av utomhuspedagogik och vill arbeta enlighet med I Ur och Skur
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
Är ansvarstagande, lyhörd och har god samarbetsförmåga
Har förmåga att möta barnen individuellt samt kunna skapa förtroendefulla relationer med alla barn så väl som med vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag. Du deltar i arbetslagets reflektion varje vecka och du förväntas ha insikt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
Friskvårdsbidrag
Fria, pedagogiska luncher
Arbetskläder
En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som barnskötare är ett vikariat på 80% med 6 månaders inledande provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: rektor@salungensforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan barnskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personalkooperativet Sälungens Förskola i Ur och
Sandövägen 324 (visa karta
)
434 94 VALLDA Arbetsplats
Personalkooperativet Sälungens Förskola Kontakt
biträdande rektor
Kajsa-Maria Carlsson rektor@salungensforskola.se 0708120184 Jobbnummer
