2025-08-28
Vi söker för kunds räkning.
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergförskolan Vega 1 i Haninge består av fem avdelningar och har plats för 97 barn. Vi arbetar projektinriktat där varje arbetslag följer barens nyfikenhet och intressen. Vi är ute två gånger om dagen och menar att allt man kan göra inne kan man göra ute.
Vi arbetar aktivt för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för både stora och små. Med ett engagerat bemötande gentemot vårdnadshavare, barn och kollegor bygger vi goda relationer. Våra utarbetade rutiner och tydliga strukturer bidrar till trygghet för alla.
Nu söker vi en barnskötare till vårt fantastiska team!
Uppdragetsom barnskötare innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat efter förskolans inriktning språk, trygghet och hälsa. Läroplanen för förskolan Lpfö 18 och företagets ledord samt visionen är grunden för det pedagogiska arbetet.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
• Är utbildad barnskötare.
• Har några års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
• Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
• Har ett gott och professionellt förhållningssätt.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har ett stort engagemang och med förmåga till både lyhördhet och flexibilitet.
• Har förmåga att möta barnen individuellt samt kunna skapa förtroendefulla relationer med alla barn så väl som med vårdnadshavare.
• Kan arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i din yrkesroll.
• Kan arbeta målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag. Du deltar i arbetslagets reflektion varje vecka och du förväntas ha insikt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• Friskvårdsbidrag
• Fem planerings/utvärderingsdagar per år
• Fria, pedagogiska luncher
• Arbetskläder
• En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som barnskötare är en tillsvidareanställning på 87,5% med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Senast den 7/9 2025 vill vi ha din ansökan. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Sista ansökningsdag är den 7/9 2025
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
