Barnskötare 30 tim/veckan

Frilufts Förskolor är ett väl inarbetat företag som varit verksamma sedan 1993. Vi driver 11 förskolor i fem Stockholmskommuner. Företaget genomsyras av engagemang, stabilitet, trygghet, arbetsglädje och nära till ledning. I Frilufts Förskolors verksamhet använder vi oss utav utomhuspedagogiken som metod i allt lärande. Detta innebär att vi har vår samling, vår matsal, lek, kreativt skapande m.m. ute på gården och i naturen. Vi arbetar efter vårt eget koncept, "Med Veda och Barke i Naturen", där barnen har sin tillhörighet i grupperna Upptäckare, Utforskare och Äventyrare. - Alla barn på Frilufts Förskolor får mycket tid för lek såväl organiserad som fri där pedagogerna deltar, inspirerar, vägleder samt observerar, och sist men inte minst - har roligt tillsammans med barnen! Allt vi gör utgår från ledorden Tryggt, Roligt och Lärorikt.
Lunden!
På Lundens förskola ges alla barn möjlighet till delaktighet och att utvecklas utifrån sina egna förmågor. Lunden ligger alldeles intill skogen, vilket gör det enkelt att lämna gården för större äventyr i skogen. Vi ser gärna att du delar vår passion för utomhuspedagogik. Du kommer tillsammans med övrig personal vara delaktig i den pedagogiska verksamheten enligt våra egna styrdokument och Lpfö 18. Vi ser fram emot att välkomna en ny pedagog till oss!Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Du är en person som är engagerad, initiativrik och ansvarstagande.
Vi avser att du som pedagog ska med dina kvalifikationer ge inspiration, trygghet och kunskap.
Förutom att vara en initiativrik pedagog ser vi att ditt intresse för natur och friluftsliv är på en nivå som både motiverar dig själv och inspirerar barnen samt dina kollegor.
Vi avser att du är väl insatt i läroplanen och besitter kunskap om den pedagogiska dokumentationen.
Du bör ha en förmåga att se det enskilda barnets som gruppens behov och tillsammans med dina kollegor skapa en miljö som främjar både barnens utveckling och lärande.www.friluftsforskolor.se
Tillträde: Hösten 2025
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
