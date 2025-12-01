Barnskötare 100%
2025-12-01
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
Visa alla jobb hos i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören i Lidingö
Barnskötare 100 % - Utsiktens Förskola I Ur och Skur
Vill du vara med och skapa en trygg, lärorik och naturnära miljö för barnen?
Utsiktens Förskola I Ur och Skur söker en engagerad barnskötare på heltid (100 %) som delar vår passion för friluftsliv och lärande i naturen. Publiceringsdatum2025-12-01Om företaget
Vi är en förskola med I Ur och Skur-profil där naturen är en självklar del av vardagen. Hos oss får barnen upptäcka, leka och lära i autentiska miljöer - året runt. Vi arbetar utifrån läroplanen med fokus på kunskap, trygghet, hälsa och hållbarhet.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare och brinner för barns utveckling.
Har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Trivs med att arbeta utomhus i alla väder och ser naturen som en lärmiljö.
Är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas i en verksamhet med stark naturprofil.
En trygg och kreativ miljö där barnens nyfikenhet står i centrum.
Tjänsten:
Omfattning: 100 %
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till rektor@iurochskurutsikten.se
senast 22 december. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden.
Har du frågor? Kontakta Charlotta
Kom och bli en del av vårt team - tillsammans gör vi skillnad för barnen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: rektor@iurochskurutsikten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören
Grönbyvägen 3 (visa karta
)
181 48 LIDINGÖ Arbetsplats
I Ur och Skur, Utsikten Kontakt
Rektor
Charlotta Bürger Hylliemark rektor@iurochskurutsikten.se 0731458189 Jobbnummer
