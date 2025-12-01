Barnskötare 100%

i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Lidingö
2025-12-01


Visa alla barnskötarjobb i Lidingö, Solna, Stockholm, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören i Lidingö

Barnskötare 100 % - Utsiktens Förskola I Ur och Skur

Vill du vara med och skapa en trygg, lärorik och naturnära miljö för barnen?
Utsiktens Förskola I Ur och Skur söker en engagerad barnskötare på heltid (100 %) som delar vår passion för friluftsliv och lärande i naturen.


Publiceringsdatum
2025-12-01

Om företaget
Vi är en förskola med I Ur och Skur-profil där naturen är en självklar del av vardagen. Hos oss får barnen upptäcka, leka och lära i autentiska miljöer - året runt. Vi arbetar utifrån läroplanen med fokus på kunskap, trygghet, hälsa och hållbarhet.

Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare och brinner för barns utveckling.
Har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Trivs med att arbeta utomhus i alla väder och ser naturen som en lärmiljö.
Är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.


Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas i en verksamhet med stark naturprofil.
En trygg och kreativ miljö där barnens nyfikenhet står i centrum.


Tjänsten:
Omfattning: 100 %
Start: Enligt överenskommelse



Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till rektor@iurochskurutsikten.se senast 22 december. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden.
Har du frågor? Kontakta Charlotta

Kom och bli en del av vårt team - tillsammans gör vi skillnad för barnen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: rektor@iurochskurutsikten.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören
Grönbyvägen 3 (visa karta)
181 48  LIDINGÖ

Arbetsplats
I Ur och Skur, Utsikten

Kontakt
Rektor
Charlotta Bürger Hylliemark
rektor@iurochskurutsikten.se
0731458189

Jobbnummer
9623699

Prenumerera på jobb från i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören: