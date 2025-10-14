Barnsekreterare till Utredningsenheten
2025-10-14
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vi söker en ny kollega vill du bli en del av vårt engagerade team?
Då en av våra kollegor går vidare till nya utmaningar, söker vi nu en ny medarbetare som vill ingå i en kompetent, erfaren och positiv arbetsgrupp.
Som barnsekreterare har du ett myndighetsansvar enligt SoL och LVU.
Du ansvarar för att följa barnets eller ungdomens placering på nära håll och säkerställa att insatserna sker i barnets bästa. I rollen ingår även uppföljningsansvar för familjer inom våra större hemmaplanslösningar med familjebehandling. Detta arbete sker i nära samverkan med barnet, familjen och deras privata nätverk såväl som med det professionella nätverk som finns runt barnet.
Vi arbetar i två mindre team som samarbetar tätt med familjehemssekreterare. Som en del i uppföljningar omfattar dina arbetsuppgifter även utredningar, överväganden och omplaceringar. Vårt mål är att ge familjer stöd i ett tidigt skede och, så långt det är möjligt, erbjuda insatser på hemmaplan. För att lyckas med detta har vi ett nära samarbete med andra aktörer, både inom kommunen och externt.
Vi arbetar enligt BBiC. Alla våra socialsekreterare erbjuds utbildning i metoden Signs of SafteyKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har socionomexamen.
* Är väl förtrogen med Socialtjänstlagen.
* Är engagerad och har flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens olika verksamhetsområden, med särskilt fokus på barn och ungdomar.
* Kan arbeta självständigt och flexibelt samt har god förmåga att samarbeta.
* Har förmåga till nytänkande i utvecklingsarbete, med ett reflekterande och analyserande förhållningssätt samt ett helhetsperspektiv.
* Kan skapa delaktighet för barnet/den unge och dess familj.
* Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet av dokumentation i Life Care och/eller Procapita.
* Har erfarenhet av att arbeta enligt BBIC.
* Har erfarenhet av arbete med Signs of Safety.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vill du bli en del av vårt team och arbeta med viktiga frågor i en verksamhet där barnets bästa alltid står i fokus? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Vi tillämpar löpande rekrytering så välkommen med din ansökan snarast! Ersättning
