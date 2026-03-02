Barnsekreterare
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.
Vill du arbeta i en mindre kommun där du som medarbetare verkligen gör skillnad och känner närhet till både invånare och kollegor? Perstorps kommun söker nu en engagerad och trygg Barnsekreterare till Individ- och familjeomsorgen.
Som Barnsekreterare blir du en viktig del av vårt familjehems- och förebyggandeteam. Du har ett tydligt fokus på barnets rättigheter, behov och delaktighet i alla placeringsärenden.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
- Uppföljning av familjehemsplacerade barn enligt SoL och LVU
- Genomförande av barnsamtal och dokumentation i våra verksamhetssystem
- Planering och deltagande i möten, vårdplaneringar och uppföljningar
- Samverkan med familjehem, vårdnadshavare, skola, hälso- och sjukvård samt andra aktörer
- Att bidra till en trygg, rättssäker och kvalitativ familjehemsvård
Arbetet är varierat, självständigt och samtidigt socialt med många samarbetspunkter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen God kunskap om socialtjänstens lagstiftning, särskilt SoL och LVU
- Förmåga att skapa förtroendefulla relationer med barn i olika åldrar
- God kommunikativ förmåga och dokumentationsvana
- B-körkort (krav vid hembesök och resor inom regionen)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
Förmågan att arbeta strukturerat, självständigt och med gott omdöme.
Meriterande
Det är meriterande om du tidigare arbetat med myndighetsutövning, familjehemsvård eller annan erfarenhet inom området barn och unga.
Vi erbjuder dig
- Ett meningsfullt arbete där du tydligt bidrar till barns trygghet och utveckling
- Engagerade kollegor och nära samarbete mellan verksamheterna
- Stöd av erfarna chefer och möjlighet till intern och extern handledning
- En arbetsplats med korta beslutsvägar och god teamkänsla
- Friskvård via Epassi
Vi tillämpar löpande rekrytering under annonseringen. Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorg, Myndighet
Tove Danielsson 0435-39165
