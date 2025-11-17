Barnpsykolog
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moment Hälsa AB i Stockholm
, Borlänge
, Göteborg
eller i hela Sverige
Moment Psykologi Stockholm förstärker nu teamet med en erfaren barnpsykolog. Är du psykolog med inriktning kliniskt behandlingsarbete gentemot barn och unga? Lockas du av en verksamhetskultur som kännetecknas av evidensbaserad vård, omtanke, målstyrning och hög grad av kompetensutbyte inom professionen? Trivs du som bäst i en verksamhet som erbjuder stort inflytande, nära ledarskap och korta beslutsvägar?
Då är Moment arbetsplatsen för dig. Hos oss ingår du i en kvalitetsfokuserad organisation där patientens bästa vägleder våra beslut.
Om verksamhetenMoment är en psykiatriverksamhet vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Våra uppdragsgivare är företag, privatpersoner och offentlig sektor. Verksamheten bedrivs i en representativ lokal belägen mitt emot Observatorielunden i närheten av Odenplan.
Vår vision är att skapa hälsa, rädda liv och ge människor ökad livskvalitet. Omtanke, kunskap och generositet genomsyrar verksamheten. Vi har ett unikt team av specialister bestående av psykiatriker, psykologer, och specialistsjuksköterska som träffar våra patienter både på mottagningen och digitalt.
Om tjänsten I tjänsten som barnpsykolog arbetar du med bedömning, utredning, rådgivning, och behandling mot målgruppen. Handlednings- och utbildningsuppdrag ingår i tjänsten, i en omfattning beroende på kvalifikationer. Du har gedigen kompetens för arbete både med neuropsykiatriska utredningar och KBT behandling, ofta inom ramen för teambaserade vårdplaner där även läkare och sjuksköterska ingår.
Resor i tjänsten ingår. Deltidsarbete kan diskuteras.
På Moment finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Vi utvärderar våra behandlingar systematiskt och har 10 år av mycket fina kvalitetsutvärderingar.
Vem är du? Du är legitimerad psykolog med minst grundläggande KBT-utbildning och gedigen utredningserfarenhet med inriktning mot barn och unga. Du har gedigen kunskap om inlärningspsykologi och beteendeanalys, samt arbetar självständigt och strukturerat. Flerårig erfarenhet som barnpsykolog är ett krav. Särskilt meriterande är handledarutbildning, psykoterapeututbildning inriktning KBT och/eller är specialist i klinisk psykologi.
Du drivs av att hjälpa människor att må bättre och nå hållbara resultat genom att med omtanke omsätta din specialistkunskap i handfasta råd och insatser.
Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig utveckling av verksamheten. Du är van att arbeta effektivt - och alltid med patienters bästa i fokus. Du är omtänksam, prestigelös och engagerad.
Förstås ser vi gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården
Vi erbjuder dig
Som barnpsykolog hos oss arbetar du tillsammans i specialistteam med ett flertal psykologer, psykiatriker, specialistsjuksköterska och vårdadministratörer.
Våra arbetsvillkor utgår ifrån målstyrning med:
Tillsvidareanställning, provanställning inledningsvis
Flexibla arbetstider
Möjligheten att kombinera arbete på plats och via länk
Kompetenspeng varje år
Friskvårdsbidrag
Kontinuerlig handledning av meriterade handledare
Konkurrenskraftiga villkor
Kollektivavtal
Hos oss har vi dessutom en uppskattad tradition som innebär att du alltid är ledig på din födelsedag!
Ansökan Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2 december 2025.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Ansökan ska innehålla CV.
Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta tf verksamhetschef Alexandra Arnberg på telefonnummer 0702 51 21 51.
Om ossMoment grundades 2010 och erbjuder specialisttjänster inom psykologi/psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri till företag, privatpersoner och offentlig sektor. Vi har mottagningar i Stockholm, Vällingby, Borlänge, Malmö, Göteborg, Sköve, Borås, Uddevalla och Karlstad och genomför även konsultuppdrag i hela Sverige. Hos oss arbetar ett 60-tal psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Företaget leds värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Moment har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag 2017, 2018, 2019, 2020 och 2022. Ersättning
