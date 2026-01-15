Barnmorska (vikariat)
2026-01-15
Barnmorskemottagning Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Välkommen till barnmorskemottagningen och specialistmödravården Mälarsjukhuset. Vi är ett team på ungefär 30 personer fördelade på Mälarsjukhuset samt på 5 familjecentraler i Eskilstuna och Strängnäs. Barnmorskemottagningen och specialistmödravården är organiserad under kvinnokliniken. Vi har ett nära samarbete med vår förlossnings- och BB-enhet. Vår gemensamma vision är hög kompetens, god tillgänglighet, smidighet och vänlighet!
Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset tillsammans med Nyköpings lasarett ansvarar för kvinnosjukvården i Region Sörmland. På Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhusets kvinnoklinik arbetar drygt 200 personer. Vårt fokus är utvecklande teamarbete tillsammans med våra olika yrkesgrupper. Inom kvinnokliniken finns en väl utvecklad obstetrisk, gynekologisk sluten- och öppenvård med administrativ enhet. Mälarsjukhuset i Eskilstuna är det största av våra fyra sjukhus i Sörmland.
Vi söker just nu en kollega som skulle kunna komplettera vår grupp.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
På barnmorskemottagningen arbetar du självständigt i en omväxlande och stimulerande miljö i nära samarbete med kollegor såsom barnmorskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut, psykolog och sekreterare. I rollen på barnmorskemottagningen ingår bland annat telefonrådgivning, cellprovtagning, leda föräldragrupper, sedvanliga besök hos barnmorska under graviditet samt preventivmedelsrådgivning.
Vi jobbar med aktivitetstavla för att ständigt förbättra oss och jobba mot målen - Trygga patienter, smidig resa genom vården och rätt nyttjade resurser. I arbetsgruppen har vi ett varmt tillåtande klimat och en hjälpande hand är aldrig långt borta. Vi sammanställer veckobrev varje vecka för att alla ska kunna ta del av vad som sker och få samma information samtidigt. Strukturerade mottagningsmöten varje vecka, APT 1 gång/månad för ökad delaktighet. Vi delar med oss av våra kunskaper, erfarenheter och är väldigt nyfikna på andras.
Är detta något som tilltalar just dig? Välkommen med din ansökan.
Din kompetens
Du är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt.
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och som har lätt för att skapa relationer. Det är viktigt att du tycker att det är roligt att arbeta i team. Samarbetsförmåga är en självklarhet för dig och en förutsättning för att du ska trivas.
Du har gärna erfarenhet från mödrahälsovård och/eller förlossning/BB. Du har ett stödjande och empatiskt förhållningssätt och ett särskilt intresse för människors olika behov under graviditet, födsel och eftervård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariatsanställning under perioden 2026-02-01 - 2027-02-28.
Information om tjänsten lämnas av
TF Vårdenhetschef barnmorskemottagningen Mia Luokkala, 070-316 53 36.
Fackliga företrädare:
Barnmorskeförbundet SRAT Jessica Karlsson,
Vårdförbundet Malin Bäckström
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kvinnokliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-01-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
