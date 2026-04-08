Barnmorska
Publiceringsdatum2026-04-08
Barnmorskemottagningen i Strömstad är belägen på Familjecentralen på Brunnsgatan 2, där det arbetar två barnmorskor. Våra övriga mottagningar i området finns i Munkedal, Tanumshede, Sotenäs, Orust och Lysekil. Mottagningarna har gemensam chef och har ett nära samarbete med varandra. Vi värnar om en god arbetsmiljö och positivt arbetsklimat. Regionhälsans barnmorskemottagningar är HBTQ-diplomerade och vi arbetar med lednings- och kvalitetssystem enligt ISO (9001:2015).
Om arbetet
Som barnmorska hos oss arbetar du självständigt med reproduktiv och sexuell hälsa. I ditt uppdrag ingår bland annat graviditetsövervakning, föräldrastöd i grupp, preventivmedelsrådgivning, STI-förebyggande arbete och gynekologiska cellprovskontroller samt vaccinationer. Arbetet omfattar även telefonrådgivning samt handledning av studenter. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete och tar tillvara din kompetens och initiativkraft i utvecklingen av verksamheten.
Vi vill främja medarbetarnas utveckling och arbetar efter karriärutvecklingsmodeller, där vi kartlägger din kompetens i förhållande till modellen, och vad som skulle kunna vara nästa steg i form av utbildning, utveckling och arbetsuppgifter. Du är delaktig i både din egen och mottagningens utveckling och vi tar vara på din initiativkraft.
Vi erbjuder alla medarbetare mentorskap och lägger stor vikt vid en god individanpassad introduktion. Som barnmorska hos oss får du upp till tio kompetensutvecklingsdagar per år, däribland utbildningsdagar, planeringsdagar och konferenser. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och våra medarbetare trivs på arbetsplatsen.
Följ oss gärna på Instagram, där heter vi barnmorskemottagningar_vgr
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och som vill bidra till en trygg och professionell vård. Tidigare erfarenhet av arbete på barnmorskemottagning är meriterande.
Som person är du flexibel och strukturerad med god förmåga att samarbeta. Du har en väl utvecklad empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt i mötet med både patienter och kollegor. Du bemöter andra på ett positivt, respektfullt och lyhört sätt och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Din placering kommer att främst vara på mottagningen i Strömstad, men tjänstgöring ingår även på en av våra andra mottagningar.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
411 04 GÖTEBORG
Kontakt
Sabina Gustafsson, Vårdförbundet 076-1372186
9843265