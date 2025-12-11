Barnbibliotekarie
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Bibliotekarie med fokus på barn och familjeprogram
Under 2026 kommer vår ordinarie barnbibliotekarie att driva projektet Bokstart. Därför söker vi nu dig som är engagerad och nytänkande, och som vill ta över ansvaret för att utveckla och genomföra vår uppskattade programverksamhet för barn såsom familjelördagar och aktiviteter under skollov. Du kommer ansvara för planering och genomförande av inspirerande aktiviteter samt arbeta i lånedisken. Tjänsten innebär även kvälls- och helgarbete samt arbete på vår filial i Kolbäck.
Hos oss får du möjlighet att utveckla och påverka verksamheten, arbeta tillsammans med engagerade kollegor och inspirera nästa generation läsare.
Vi ser gärna att du kan påbörja tjänsten så snart som möjligt.
Tjänsten är på 40 - 50 %
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra hur du vill bidra till våra unga besökares läslust och fantasi!Kvalifikationer
Vem är du?
* Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Du har erfarenhet av att utforma och genomföra program för barn, unga och barnfamiljer, gärna med kunskap inom teater, skapande aktiviteter och läsfrämjande insatser.
* Du är trygg i att skriva avtal, skapa material för marknadsföring, ta emot kulturprogram och att följa upp och utvärdera aktiviteter.
* Du gillar att arbeta med människor, har hög social kompetens och är lösningsfokuserad.
* Att du har ett genuint intresse för barn- och ungdomslitteratur och kultur ser vi som en självklarhet.
* Det är meriterande om du är flerspråkig och behärskar ytterligare språk utöver svenska och engelska.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
