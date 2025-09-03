Barn- och ungdomsassistent, Lejonström
2025-09-03
Gör skillnad för barn och unga - varje dag
Tänk dig att varje dag få vara en trygg vuxen som gör skillnad i barn och ungas liv - en som hjälper dem växa, våga och lyckas. På anpassad grundskola Lejonström söker vi nu barn- och ungdomsassistenter som vill vara med och skapa en trygg, inkluderande och utvecklande vardag för våra elever. Här möter du barn och unga som behöver extra stöd för att växa och lyckas utifrån sina egna förutsättningar, och tillsammans med oss blir du en viktig del i deras resa.
DIN ROLL
Som barn- och ungdomsassistent arbetar du nära eleverna i deras vardag. Du stöttar både enskilda elever och mindre grupper i klassrummet, på raster och vid aktiviteter. Tillsammans med pedagoger och annan personal bidrar du till att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö. Vi är ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och hittar lösningar även när utmaningarna känns tuffa eller oväntade.
I rollen ingår att stötta elever i att strukturera sitt skolarbete samt att tydliggöra instruktioner och material. Du bidrar även till att stärka elevernas sociala relationer, ge stöd i ADL och fungera som ett personligt stöd och en positiv förebild. Dessutom deltar du i fritidshemmens dagliga aktiviteter och finns till hands för att vid behov underlätta elevernas allmänna dagliga livsföring.
En heltidstjänst innebär att du delar din tid mellan skola och fritidshem.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att stötta barn och unga med särskilda behov och som har en avslutad gymnasieutbildning inom relevant område. Har du erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsvariation, autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det meriterande, liksom kunskap i tecken som alternativ kommunikation.
Som person är du stabil och relationsskapande, du skapar förtroende och ser värdet i att arbeta tillsammans med andra för elevernas bästa. För tjänsten krävs att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har grundläggande IT-kunskaper.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos Polisen (https://polisen.se/).
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå har utvecklats snabbt de senaste åren. Här får du det bästa av två världar - en växande stad full av möjligheter och samtidigt närhet till naturens lugn. Totalt har vi ungefär 35 grundskolor och 40 fritidshem, där samtliga medarbetare tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Vi vill att varje barn och elev ska få de verktyg de behöver för att växa, lära och hitta sin plats - både i nutid och framtid. På Lejonströmsskolan, där både grundskola och anpassad grundskola finns, möts elever och personal i en inkluderande miljö där vi lär av varandra. Här får du en spännande arbetsplats med möjligheter att utvecklas professionellt och bidra på riktigt - inga gränser sätts för din kreativitet och ditt engagemang!
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/)
Här kan du också läsa om våra förmåner Förmåner - Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik Lönestatistik - Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "607084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner, inriktning rekrytering
Maria Alm 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9489534