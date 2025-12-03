Barista
Vi söker en erfaren barista till vår nyöppnade kafeteria i Hornstull
Vi är en nyöppnad och mysig kafeteria i hjärtat av Stockholm och letar efter en engagerad och serviceinriktad barista som kan arbeta deltid under morgonpassen.Publiceringsdatum2025-12-03Kvalifikationer
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet som barista
God kunskap om kaffe, espressomaskiner och kaffetekniker
God servicekänsla och förmåga att arbeta i högt tempo
Punktlig, positiv och ansvarstagande
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelskaDina arbetsuppgifter
Förbereda och servera kaffe- och espressodrycker av hög kvalitet
Bemöta gäster på ett vänligt och professionellt sätt
Hantera kassa
Hålla rent och ordning i arbetsområdet
Förbereda enklare mat och bakverk vid behov
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö i en nyöppnad kafeteria
Flexibla deltider på morgnar
Möjlighet att växa med verksamhetenSå ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till: gkckmemo@gmail.com
Start: Omgående
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: gkckmemo@gmail.com Arbetsgivare Fika Time AB
(org.nr 559533-0407), http://www.cafepera.se
Hornsgatan 170 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Jobbnummer
9626076