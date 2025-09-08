Barista

Hirely AB / Servitörsjobb / Sollentuna
2025-09-08


Söker du ett arbete där du får möjlighet att ta stort ansvar? Brinner du för mötet med människor och att ge högklassig service? Då kommer du trivas i rollen som barista hos oss på Convini med stationering ute hos kund i Stockholmsområdet.

Publiceringsdatum
2025-09-08

Dina arbetsuppgifter
Erbjuda gästerna en kaffeupplevelse som överträffar deras förväntningar!

Hantering av kvarn och manuell espressomaskin

Hantering av kundens automatiska kaffemaskiner

Beställningsansvar för kaffe, te och tillbehör hos kund

Utveckla varuflödet av kaffe, te och tillbehör hos kund

Skapa och utveckla löpande kundrelationer

Kvalitetssäkra, utföra service samt åtgärda enklare tekniska fel på våra kaffemaskiner hos kund för att optimera smakupplevelsen

I rollen som barista äger du helhetsansvaret för kundens cafélösning, från beställning till servering. För att trivas tror vi att du är flexibel och gillar att skapa relationer samt att stundvis arbeta under högt tempo.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Convini

Jobbnummer
9498446

