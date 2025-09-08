Barista
2025-09-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Söker du ett arbete där du får möjlighet att ta stort ansvar? Brinner du för mötet med människor och att ge högklassig service? Då kommer du trivas i rollen som barista hos oss på Convini med stationering ute hos kund i Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Erbjuda gästerna en kaffeupplevelse som överträffar deras förväntningar!
Hantering av kvarn och manuell espressomaskin
Hantering av kundens automatiska kaffemaskiner
Beställningsansvar för kaffe, te och tillbehör hos kund
Utveckla varuflödet av kaffe, te och tillbehör hos kund
Skapa och utveckla löpande kundrelationer
Kvalitetssäkra, utföra service samt åtgärda enklare tekniska fel på våra kaffemaskiner hos kund för att optimera smakupplevelsen
I rollen som barista äger du helhetsansvaret för kundens cafélösning, från beställning till servering. För att trivas tror vi att du är flexibel och gillar att skapa relationer samt att stundvis arbeta under högt tempo. Så ansöker du
