Barberare söks

Höllvikens Barbershop AB / Hälsojobb / Trelleborg
2025-08-26


Visa alla hälsojobb i Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Höllvikens Barbershop AB i Trelleborg

Arbetsmiljön är trygg och social. Personen kommer att arbeta i en frisörsalong där arbetsuppgifterna utförs inomhus i en lugn och trivsam miljö. Salongen är välventilerad och utrustad med ergonomiska arbetsredskap. Det finns tydliga rutiner och möjlighet till handledning vid behov. Teamet är samarbetsvilligt och stöttande, och det finns goda möjligheter för introduktion och anpassning av arbetsuppgifter utifrån behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: jojo.w81@hotmil.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Höllvikens Barbershop AB (org.nr 559377-7005)
Flockergatan 5 Lgh 1204 (visa karta)
231 43  TRELLEBORG

Arbetsplats
Kustens Barbershop AB

Jobbnummer
9477305

