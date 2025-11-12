Barberare
The We Select Company AB / Hälsojobb / Solna Visa alla hälsojobb i Solna
2025-11-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Gör karriär med The Chaps
Nu söker vi våra nästa stjärnbarberare till vår nya salong - ett stenkast från Mall of Scandinavia.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
The Chaps AB är en av Stockholms mest etablerade barbershops - kända för vår höga kvalitet, breda kundbas och passion för hantverket. Grundaren Benji har över 30 års erfarenhet i branschen och är erkänd som en av de mest skickliga barberarna i Sverige.
Vad vi söker
Vi söker dig som brinner för barberaryrket - oavsett om du idag jobbar i en salong eller driver din egen verksamhet hemifrån och vill ta nästa steg i din karriär.
Du har en känsla för detaljer, en vilja att utvecklas och en genuin respekt för kundens upplevelse. Oavsett erfarenhetsnivå erbjuds du möjligheten att växa tillsammans med oss.
Vad vi erbjuder
Möjligheten att verka som självständig näringsidkare under ett starkt och etablerat varumärke
Tillgång till en modern, professionell miljö med hög standard
Stöd i marknadsföring, bokningssystem och kundunderlag
Mentorskap och kunskapsutbyte med Benji - en av branschens mest erfarna
Frihet att själv styra din arbetsbelastning och intäkt
Vem du är
Du har erfarenhet av klippning, fade, trim och rakning
Du är ansvarstagande, driven och självgående
Du vill växa både som barberare och entreprenör
Du uppskattar en inkluderande salongsmiljö där kvalitet och respekt alltid står i fokus
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671)
169 70 SOLNA Arbetsplats
The Chaps Jobbnummer
9601960