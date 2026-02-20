Bar Teamleader - Voltage Lounge / Steam Hotel
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor?
Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS.
Ångan stiger inne på Steam Hotel, om vägarna kunde tala finns det historier från 100 år tillbaka. Att kliva in under den enorma kristallkronan, ta sig upp till översta våningen för asiatiska smaker och blicka ut över Mälaren, det är verkligen en helt magisk känsla. På Steam är det inte en tråkig sekund, stora banketter, nykära par, underhållning och så mycket mer!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Har du alltid velat stå i en bar som ligger på en inglasad terrass på 7e våningen med utsikt över Mälaren, då ska du jobba på Voltage Lounge Pool Club. De cocktails du skapar avnjuter dina gäster antingen hos dig i baren, vid loungemöblerna på terrassen, i sängarna i eldrelaxen eller kanske i utomhuspoolen.
Huvudansvar
Som Bar Teamleader till Voltage Lounge innebär ett övergripande ansvar för barens gäster samt deras upplevelse. Du har en arbetsledande roll i verksamheten och har genom din position som uppgift och ansvar att få gäster och medarbetare att trivas på bästa sätt. Det primära målet är att arbeta för en hög gästnöjdheten och skapa stamgäster samt skapa ambassadörer inom våra medarbetare. Du rapporterar till Melanie som är vår pool club manager.
Vem är du?
Är du en stolt yrkesmänniska som söker nya spännande utmaningar och vill utvecklas inom yrket? Som person är du positiv, lyhörd, engagerad för gästernas behov och önskemål. Din vilja att var med och utveckla är stor och du har en ödmjuk framtoning. Vidare är du ordningsam, ansvarsfull och har detaljfokus. Du är prestigelös och rycker in där det behövs.
Vi söker dig som är utåtriktad, har lätt att snabbt skapa personlig kontakt med gäster och medarbetare samt är självgående.
Arbetsuppgifter:
Bemanning - Leder bemanningen i baren för att möta de budgeterade nyckeltal för effektivitet, samt bemanningen möter verksamhetens behov för att säkra gästupplevelsen.
Utbud - Säkerställer att utbudet i baren är intressant och i linje med det framtagna konceptet i baren. Det innefattar även beställningar, och förarbetet inför menyuppdateringar i baren.
Planering - Säkerställer att planering inför service sker på ett effektivt sätt och att bokningar optimeras på bästa sätt, genom ansvarsfördelning i teamet. Inkluderar säkerställning av förarbete, servicearbete och efterarbete.
Samarbete - Bar Teamleader säkerställer en god samarbetsvilja i barens team men också med medarbetare på andra avdelningar. Alla medarbetare på Steam arbetar mot samma gemensamma mål - "att skapa stamgäster" och leverera upplevelser i världsklass! Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
God förmåga att arbeta självständigt och i team
Genuin kärlek till mat och dryck
God kommunikationsförmåga
Flexibel med arbetstider, kvällar och helger
Positiv inställning och ett professionellt förhållningssätt
Om tjänsten Varierade arbetstider både dag- kväll, helg och högtider. Anställningsform: Heltid 100% Lön: Lön enligt avtal
Om processen: Intervjuer: Sker löpande Tillträde: Så fort vi hittar rätt person
Sista dag att ansöka är 6 mars 2026
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
