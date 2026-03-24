Bagerichef ICA Maxi Borlänge
Doften av nybakat bröd - varje dag.
I vårt butiksbageri bakar vi från grunden och strävar efter att erbjuda våra kunder ett inspirerande och högkvalitativt sortiment av bröd och konditoriprodukter under hela butikens öppettider.
Nu söker vi en kunnig och engagerad bagerichef som vill vara med och utveckla vårt bageri vidare.
Om rollen
Som bagerichef ansvarar du för att driva och utveckla vårt butiksbageri. Du arbetar både operativt i produktionen och med att vidareutveckla sortiment, kvalitet och arbetssätt tillsammans med ditt team.
• Planera och leda den dagliga produktionen i bageriet
• Säkerställa ett attraktivt och högkvalitativt sortiment av bröd och konditoriprodukter
• Utveckla nya produkter och förbättra befintligt sortiment
• Arbeta med struktur, kvalitet och effektiva arbetsrutiner i produktionen
• Bidra till ett starkt lagarbete och stolthet i hantverket
Vi söker dig som
• Är utbildad bagare eller konditor
• Har flera års erfarenhet från bageri, gärna större produktion
• Trivs i högt tempo och med höga ambitioner
• Brinner för hantverket och nöjda kunder
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är heltid och tillsvidare, provanställning tillämpas.
Ansök och bli en del av vårt bageriteam på ICA Maxi Borlänge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalarnas Stormarknad AB
(org.nr 556697-1734)
784 37 BORLÄNGE (DALARNAS) Arbetsplats
ICA Maxi Borlänge Jobbnummer
9816191