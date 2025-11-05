Bagare sökes

För nu söker vi en duktig bagare med erfarenhet. Du kommer att få arbeta med alla typer av degar, maskiner och utrustningar. På Bake My Day så bakar vi alla typer av bröd, från klassiska limpor till surdegsbröd, kaffebröd och frallor. Om du har rätt kompetens och är inte rädd för att arbeta hårt så har vi en plats för dig. Självklart ska du vara självgående och ha en vilja att utvecklas tillsammans med oss.

Vad erbjuder du oss?
Ett glatt humör och en positiv inställning
Du är en engagerad medarbetare
Du gillar att ta initiativ och ansvar
Du vill lära dig mer för att kunna utvecklas
Du är en stolt representant för vårat varumärke

Vad erbjuder vi dig?
Vi bakar inte bara med maskiner. Många av våra produkter är hantverksprodukter där vi behöver din erfarenhet och kunskap.
En rolig och social arbetsplats där du får träffa olika människor i arbetet dagligen
Chansen att arbeta inom ett växande företag där du kan följa med oss på resan
Möjligheten att utvecklas ihop med dina kollegor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: jobb@bakemyday.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bake My Day AB (org.nr 556110-1550)
Lindbergs Loop 2 (visa karta)
195 61  ARLANDASTAD

Arbetsplats
Bake My Day

Jobbnummer
9589711

