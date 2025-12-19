Bagare
2025-12-19
Vete-Katten grundades 1928 av Ester Nordhammar och fick enligt ryktet sitt namn då den första ägarinnan gav svaret "Det vete katten" på frågan om vad inrättningen skulle kallas.
Från 2012 drivs Vete-Katten av nya ägare där bla Johan Sandelin-Järnåsen är en av ägarna.
Idag består Vete-Katten av ett bageri, ett konditori, chokladtillverkning och en kallskänk.
Alla vi på Vete-Katten eftersträvar att tillverka så mycket som möjligt från grunden, med de bästa råvarorna som marknaden har att erbjuda.
Lokalerna omfattar nu inte bara de traditionella kafferummen och innergården, utan även den renoverade brödbutiken och serveringsdelen som vetter mot Kungsgatan samt våra 7 butiker i Stockholm city.
Honnörsorden för hela det breda sortiment som Vete-Katten erbjuder är högsta kvalitet och äkta råvaror.
Det rika utbudet innehåller såväl klassiska som moderna matbröd och bakverk.
Nu söker vi Dig, en bagare med kunnande, ambition och ansvarskännande för att kunna lyfta oss till nästa nivå.
Dig som vi söker skall ha viljan att lyfta oss ett steg till, så med andra ord Du skall ha en god utbildning och dokumenterad erfarenhet.
Du ska tillsammans med våra 11 hantverksbagare producera förstklassiga bakverk till vår butik och kafé på Kungsgatan samt våra 7 övriga butiker runt om i staden.
Lön och schema enl. ök
Tjänsten är delvis natt/tidig morgon.
Vi har Livs Bageriavtal.
Mejla på produktion@vetekatten.se
märk med "BAGARE 2026" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: produktion@vetekatten.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vete-Katten AB
http://www.vetekatten.se
Kungsgatan 55
)
111 22 STOCKHOLM
