Bagare
2025-12-08
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
Pyramidbageriet är ett familjeägt knäckebrödsbageri i hjärtat av Dalarna. Vi bakar äkta surdegsknäcke i vedeldad ugn, med fokus på kvalitet, genuint hantverk och hållbar produktion.
Nu söker vi nya kollegor till vårt team! Vi söker bagare på heltid.
Arbetstiderna är skift mellan 05:00 - 14:00 samt 14:00 - 23:00 varannan vecka.
Arbetet innebär att vara delaktig i hela processen från degblandning, utkavling och gräddning till paketering av färdigt knäcke. Du som söker trivs med fysiskt arbete, är noggrann, ansvarstagande och har känsla för kvalitet.
Erfarenhet av bageri- eller livsmedelsproduktion är meriterande, men viktigast är att du är pålitlig och engagerad.
Plats: Dala-Järna
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till info@pyramidbageriet.se
eller ring oss på 0768112301- urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@pyramidbageriet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pyramidbageriet AB
(org.nr 556556-8796)
HULÅN 28 (visa karta
)
780 51 DALA-JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pyramidbageriet AB Kontakt
Anna Bayoumy info@pyramidbageriet.se 0768112301 Jobbnummer
9634357