Badvärd/Simlärare - timanställning
Karlsborgs kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Karlsborg Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Karlsborg
2025-09-05
Arbetsplatsen
Karlsborgs kommun har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser för kultur- och fritidsverksamhet.
Detta ger dig möjlighet till omväxlande upplevelser året om. Aktiva, engagerade och skapande människor är en del av vår livskvalitet i Karlsborg. På den grunden bygger vi vidare och fortsätter att utvecklas som kultur och fritidskommun.
Molidens sim- och idrottsanläggning innehåller simhall, fullstor idrottshall, judo-, pingis- och gymlokal samt fyra fotbollsplaner. Simhallen har en 25-metersbassäng, fyra banor med hopptorn och svikt, samt en undervisningsbassäng.
Vi söker nu timvikarier till vår simhall för att stärka upp grundbemanningen och säkra vikarietillsättning vid vakanser. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med övrig personal bemanna Moliden och ansvara för badgästernas säkerhet och trivsel. Arbetsuppgifterna innefattar alla de olika verksamhetsdelar som förekommer vid badanläggningen som exempelvis badbevakning, simundervisning, aktiviteter, tillsyn, lokalvård och kassa-/receptionsarbete. Tjänsten innefattar tjänstgöring kvälls- och helgtid.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i simhall eller som simlärare.
I samband med intervju kommer ett simtest att genomföras.
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
