Badvakter
Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten / Säkerhetspersonalsjobb / Ronneby Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Ronneby
2025-08-29
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu två medarbetare till Ronneby simhall. Ni kommer att arbeta med allt från att vara badvakt och kassabiträde till att städa eller praktisk skötsel av vår anläggningar.
Din grundplacering kommer att vara i Ronneby simhall men arbetsuppgifterna kan sträcka sig över flera badanläggningar.Kvalifikationer
Ronneby kommun kommer att genomföra ett livräddningstest/simtest, för att erbjudas tjänsten så krävs det ett godkänt test.
Körkort *B*
Du trivs med att arbeta självständigt.
Du är en person som tror på dig själv och vågar anta nya utmaningar.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274551-2025-40". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten Kontakt
Anläggningsanavarig
Daniel Svensson daniel.svensson@ronneby.se 0457618210 Jobbnummer
9481632