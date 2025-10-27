Badvakt/simlärare
2025-10-27
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Samhällsbyggnad ger förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Nybro kommun ska kunna leva ett gott liv.
Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och lokalförsörjning, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar och bygger stadens trafikmiljö, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler och lagar mat och mycket, mycket mer.
Vi ger också människor och företag råd och stöd för att kunna göra rätt och därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. Vi är ett team med blandade åldrar och olika erfarenheter.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och vi arbetar mycket under eget ansvar.
Nybro Simhall byggdes 1979 och renoverades 2011, under senaste åren har även personalutrymmen och Actic renoverats. Anläggningen har drygt 100 000 besökare om året. Under höst, vinter och vår är badet öppen 7 dagar i veckan. Vi erbjuder simgrupper med allt från babysim till vuxensim. Actic Nybro är en del av anläggningen och har öppet 365 dagar om året mellan 04:00-24:00. Läs gärna mer på vår hemsida www.nybrosimhall.se!
Vi vill gärna ha dig som kollega! Är du tillmötesgående, har ett genuint servicetänk och ett gott bemötande mot såväl besökare som kollegor. Tveka i så fall inte utan sök ett utvecklande och roligt jobb hos oss. Just nu söker vi framförallt dig som vill jobba som simlärare. Arbetsuppgifterna innefattar olika verksamhetsuppgifter som förekommer i en bad- och träningsanläggning såsom badbevakning, simundervisning, vattengymnastik, gruppträning, kassa/receptionsarbete och städning. Du ansvarar tillsammans med kollegorna för kundernas säkerhet och trivsel. Vi tillämpar roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment ingår i ditt ansvar. Arbetstiden är schemalagd till såväl dagtid, kvällar som helger.Kvalifikationer
Du är minst 18 år och har gymnasieutbildning, gärna utbildad simlärare/instruktör eller ha annan kompetens som vi kan ha nytta av i verksamheten. Du ska ha grundläggande datorkunskap, behärska det svenska språket och ha förmåga att anpassa kommunikationen efter person och situation. Simkunnighet är ett krav och vi genomför tester i simning och livräddning. För att bli aktuell för tjänsten måste du få godkänt resultat på dessa. Övriga språkkunskaper, aktuell HLR-utbildning, erfarenhet av att leda babysim, vattengymnastik och/eller annan gruppträning, att städa och hålla rent i en badhusmiljö, att ha arbetat med barn och ungdomar samt att du är eller har varit, aktiv inom en idrottsförening kan vara meriterande.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare. Ersättning
