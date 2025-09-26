Badpersonal till Nolhaga Parkbad
Alingsås kommun, Kultur, turism och fritid / Säkerhetspersonalsjobb / Alingsås Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Alingsås
2025-09-26
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Kultur, turism och fritid i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Nolhaga Parkbad ligger i hjärtat av Nolhagaparken. Här erbjuder vi bland annat upplevelsebad, motionssimning, vattenträning, relax och utegym för både föreningar och allmänhet.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* En kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Vi söker nu dig som vill arbeta som badpersonal/badvärd hos oss.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Här får du en varierad roll med arbetsuppgifter inom simhallens olika områden. I grunden arbetar du som badpersonal men även som simlärare och i receptionen.
I rollen som badpersonal/badvärd arbetar du för att alla våra gäster ska känna sig välkomna och du bemöter gästerna utifrån deras behov. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att bevaka simhallen, simundervisning samt städ och bemanning i receptionen. Du följer och utvecklar våra säkerhetsrutiner och ger ett gott bemötande och en god service till alla våra gäster.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du ska ha fyllt 18 år och behärskar svenska och engelska väl såväl muntligt som skriftligt. Vidare krävs det att du har god simvana och kan simma minst 200m varav 50m ryggsim i en följd. Du ska också kunna dyka ner på 3.8m djup hämta en docka bogsera dockan 25 meter.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete i simhall, och/eller att du är simlärarutbildad enligt Svenska livräddningssällskapet eller motsvarande kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att lyckas i uppdraget tror vi att du är utvecklingsorienterad, strukturerad och van att behärska många kontaktytor.
Uppdraget innebär varierad arbetsbelastning och för att trivas i rollen tror vi därför att du är flexibel, har lätt för att samarbeta samt uppskattar en omväxlande arbetsintensitet.
Du drivs av att skapa varaktiga relationer och nätverk samt utgår från en helhetssyn där service, kvalitet, personal och verksamhetens uppdrag står i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten är ett vikariat under en medarbetares föräldraledighet.
Tjänstens omfattning är 75%.
Arbetet sker enligt schema både dag-, kvälls- och helgpass.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279855". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.nolhagaparkbad.se/ Arbetsplats
Alingsås kommun, Kultur, turism och fritid Kontakt
Anna Normén anna.normen@alingsas.se Jobbnummer
9527840