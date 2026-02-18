Badpersonal till Arvika Simhall
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du vara med och skapa ett "Arvika som glöder"?
Vi söker dig som trivs i rollen som instruktör och som vill bidra till en arbetsmiljö präglad av glädje, omtanke och flexibilitet.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en välkomnande miljö där din förmåga att se våra gäster och leda olika former av gruppaktiviteter och undervisning blir en viktig del av vår gemensamma framgång.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
I denna rekrytering lägger vi särskilt stor vikt vid din förmåga att leda och instruera grupper. Vi söker dig som är bekväm med att ta instruktörsrollen inför andra och har erfarenhet av:
- Simundervisning: En stor och viktig del av vår vardag består av att bedriva simundervisning för kommunens alla skolor och invånare oavsett förutsättningar eller ålder.
- Friskvård och gruppträning: Som instruktör för våra gruppträningspass är fokus att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade. Vår närvaro bidrar till att träningen blir en positiv och trygg upplevelse för alla.
- Vattensäkerhet och säkerhetstänk: Att ha god kännedom om riskerna i anläggningen och aktivt arbeta med att identifiera och förebygga olyckor. Vara beredd att utföra livräddande insatser om situationen kräver det.
- Service och värdskap: För oss börjar det professionella bemötandet långt innan gästen kliver innanför tröskeln.
- Anläggningsunderhåll: Vi ansvarar för all lokalvård i både sim- och sporthall, med allt från vattenprover till daglig städning där flexibilitet är ledordet för att se vad som behöver göras för stunden.
Vem är du?
En person som gillar att jobba i team, som ser till "laget före jaget". Vi värdesätter att du är flexibel, har självinsikt och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Är nyfiken, öppen för förändring och har en vilja att lära nytt. Du är bekväm med att ta instruktörsrollen och leda andra.
Krav och urvalsprocess
- Simkunnighet är ett krav för att kunna utföra arbetet.
- Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra praktiska sim- och dyktester.
- Vi kommer även att be aktuella kandidater att genomföra ett praktiskt test i form av en enklare gruppträning för att se din förmåga att instruera och leda en grupp.
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra i vardagen, tar ansvar och ger varandra beröm. Här får du vara med och påverka genom att vara delaktig och initiativtagande i en verksamhet som är viktig mötesplats för många Arvikabor.
Vi ser fram emot in ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
