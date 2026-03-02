Backoffice till Rimbo
Markusson Professional Grinders AB / Backofficejobb / Norrtälje Visa alla backofficejobb i Norrtälje
2026-03-02
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Markusson Professional Grinders AB i Norrtälje
Markusson växer - nu söker vi Backoffice till Rimbo!
Markusson satsar framåt och växer - därför söker vi nu en Backoffice-medarbetare till vårt kontor i Rimbo.
Om Markusson Professional Grinders AB
Markusson utvecklar och tillverkar professionella automatiska lösningar för slipning av kedjor till skogsindustrin och är en etablerad aktör med kunder världen över. Vi är ett växande bolag med stark teknisk kompetens, korta beslutsvägar och tydliga ambitioner framåt - där varje medarbetare gör skillnad
Hos oss får du en central och varierad nyckelroll där du är spindeln i nätet mellan kunder, sälj, ekonomi och logistik. Rollen kombinerar orderhantering, kundsupport, administration och ekonomi - perfekt för dig som gillar struktur, tempo och att ha många kontaktytor.
Kort om rollen:
Första kontaktpunkt för kunder via telefon och mejl
Orderregistrering, fakturering och uppföljning
Intern support till sälj & ledning
Intern support till Inköp, leveransbevakning och leverantörsstöd
CRM/ERP-arbete (Visma), rapporter och dokumentation
Stöd i marknadsaktiviteter, sociala medier, mässor och kundutskick
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande roll, är systemvan (Officepaketet, ERP och CRM), affärsmässig och serviceinriktad - men framför allt en lagspelare med eget driv och positiv energi. Teknisk kompetens och förståelse är meriterande, och för rätt person erbjuder vi introduktion och vidare kompetensutveckling.
Placering: Rimbo
Heltid
Lön och förmåner: vi erbjuder marknadsmässig lön och förmåner som Friskvård, företagshälsovård, företagsaktiviteter & kompetensutveckling
Start: omgående eller enligt överenskommelse
Skicka CV och ett kortfattat personligt brev i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@markusson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Backoffice". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markusson Professional Grinders AB
(org.nr 556999-9609)
Tegelbruksvägen 6 (visa karta
)
762 31 RIMBO Jobbnummer
9771288